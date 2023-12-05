سوني توقف حسابات بلاي ستيشن دون أسباب واضحة

أفاد عدد من مستخدمي شبكة بلاي ستيشن التابعة لسوني بأن حساباتهم أُوقفت على نحو مفاجئ.

وتلقى المستخدمون المتضررون رسالة من سوني تقول: “لقد جرى تعليق هذا الحساب نهائيًا من شبكة بلاي ستيشن، بسبب انتهاكات شروط الخدمة واتفاقية المستخدم”.

ورُصدت العديد من الشكاوى المماثلة خلال الساعات الأخيرة عبر تعليقات المستخدمين في حسابات بلاي ستيشن وسوني على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستاجرام وإكس، كما ظهرت أيضًا تلك الشكاوى في منتديات الألعاب على الإنترنت.

ويسود شعور بالغضب بين أوساط المستخدمين المتضررين من تلك المشكلة؛ حيث يمنعهم إيقاف حساباتهم من الوصول إلى الألعاب التي أنفقوا عليها أموالهم في منصة بلاي ستيشن، خاصةً وأنهم لم يستخدموا حساباتهم في أي أفعال مخالِفة أو مشبوهة تستدعي إيقافها على حد زعمهم.

ولم يصدر عن شركة سوني أي تصريحات رسمية بشأن شكاوى المستخدمين، كما لم تنشر الشركة أي منشورات تخصها في صفحات الدعم أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد بعض المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من إعادة حساباتهم إلى العمل مجددًا، حتى بعد التواصل مع خدمة عملاء بلاي ستيشن، كما أنهم لم يحصلوا على إجابات شافية أو توضيحات لما حدث، ونصحت خدمة العملاء بعض المستخدمين بإنشاء حسابات جديدة بديلة.

وقال مستخدمون آخرون إن حسابات بلاي ستيشن الخاصة بهم عادت إلى العمل مجددًا دون أن يتمكنوا من معرفة أسباب إيقافها أو عودتها إلى العمل على نحو طبيعي.