سامسونج تطلق تطبيق Camera Assistant لهواتف جالاكسي A

أطلقت سامسونج تطبيق “مساعد الكاميرا Camera Assistant” لهواتف جالاكسي A53 و A54 من الفئة المتوسطة، حيث يتيح للمستخدمين المزيد من الإعدادات المتقدمة للكاميرا.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق مجانًا من متجر سامسونج جالاكسي، علمًا بأنه يتطلب وجود تحديث One UI 6 المستند إلى نظام أندرويد 14.

وكانت سامسونج قد أعلنت قبل أشهر عزمها جلب تطبيق Camera Assistant إلى هواتف الفئة المتوسطة، ومن المتوقع وصوله إلى المزيد من الهواتف خلال الفترة المقبلة، ومنها هاتف جالاكسي A73.

واعتادت سامسونج سابقًا إتاحة التطبيق لهواتفها الذكية الراقية من فئة جالاكسي إس ونوت وفولد وفليب.

ويمكن باستخدام تطبيق Camera Assistant إيقاف تشغيل التقاط الصور بوضع المدى الديناميكي العالي HDR، وضبط التوازن بين الجودة وسرعة الالتقاط، بالإضافة إلى تغيير الفاصل الزمني الافتراضي لالتقاط الصور وعدد الصور التي تلتقطها الكاميرات في وضع المؤقت.

ويتيح التطبيق أيضًا إمكانية إيقاف خيار “تنعيم الصور”، الذي يعمل على زيادة حدة الصور، وكذلك التحكم في خيار التبديل التلقائي بين العدسات، وغيرها.

ويساعد تطبيق سامسونج Camera Assistant في تحسين تجربة التصوير عبر هواتف جالاكسي مع الخيارات المتقدمة التي يتيحها، حيث تمنح المستخدمين ذوي الخبرة تحكمًا أفضل في جوانب الكاميرا المختلفة.

وكانت سامسونج قد أطلقت في وقتٍ سابق من العام تطبيق جالاكسي Enhance-X لتعديل الصور اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وهو متاح مجانًا لهواتف جالاكسي الراقية، وقد وعدت الشركة الكورية بتوفيره أيضًا لبقية أجهزتها المحمولة.