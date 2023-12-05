جوجل كروم يعرض استهلاك التبويبات الذاكرة العشوائية

أطلقت جوجل ميزة جديدة في متصفح كروم تتيح عرض استهلاك الذاكرة العشوائية لكل تبويب داخل المتصفح.

ويظهر استهلاك الذاكرة العشوائية عند الوقوف بالمؤشر على أي تبويب في شريط التبويبات.

وباتت الميزة الجديدة متاحة في متصفح جوجل كروم للحواسيب العاملة بنظام ويندوز أو ماك أو كروم أو إس.

وسيلاحظ المستخدمون عند الوقوف على أي تبويب بالمؤشر ظهور اسم الصفحة وعنوان الموقع مع عرض استهلاك الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أي عمليات أخرى خلفية.

وتُعد معرفة استهلاك الذاكرة العشوائية أمرًا مهمًا للمستخدمين الذين يرغبون في معرفة التبويبات والعمليات التي قد تؤدي إلى إبطاء المتصفح أو النظام.

وتعد تلك الميزة الجديدة امتدادًا لميزتي حفظ الذاكرة والطاقة اللتين أطلقتهما جوجل لمتصفح كروم في وقتٍ سابق من العام الجاري.

وتتيح ميزة حفظ الذاكرة ترشيد استهلاك التبويبات الذاكرة العشوائية بإيقاف التبويبات غير النشطة، حيث تظل ظاهرة لكن يُعيد المتصفح تحميلها عند الرجوع إليها.

وأما ميزة توفير الطاقة فهي تهدف إلى إطالة عمر بطارية الحاسوب عن طريق الحد من التأثيرات البصرية وخفض العمليات الخلفية وتقليل معدل إطارات مقاطع الفيديو.

وتعمل كل تلك المزايا على نحو افتراضي في نسخة الحاسوب من المتصفح مع إمكانية تعديلها من الإعدادات.

وكانت جوجل قد أعادت تصميم متصفح كروم حديثًا بناءً على لغة التصميم “Material You” الخاصة بها.

ويُنصح بتحديث متصفح كروم إلى آخر إصدار متاح لتجربة كافة المزايا الجديدة، بالإضافة إلى سد الثغرات الأمنية التي جرى معالجتها عبر التحديثات الأخيرة للمتصفح.