جوجل تضيف ميزة مسح المستندات إلى تطبيق الملفات

حدثت جوجل تطبيق “الملفات Files” التابع لها في نظام أندرويد، لإضافة ميزتي مسح المستندات عبر الكاميرا والبحث الذكي عن الملفات.

ومن خلال ميزة المسح، يمكن للمستخدم تصوير المستندات والأوراق باستخدام الكاميرا وتحويلها إلى نسخة رقمية دون الاعتماد على أدوات أو تطبيقات خارجية.

وتتيح أداة الماسح الضوئي في تطبيق “ملفات جوجل Google Files” بعض الخيارات المهمة، مثل وضعي الالتقاط اليدوي والتلقائي، حيث يتيح الوضع اليدوي تحديد العنصر المراد مسحه يدويًا ثم الضغط على زر الالتقاط، في حين يعمل الوضع التلقائي على التقاط الصورة مباشرةً بعد تعرّف المستند أو العنصر.

وتوفر جوجل واجهة معاينة جديدة مع بعض الأدوات التي تساعد في تحسين عملية مسح المستندات.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الأداة تشبه أداة مسح المستندات الجديدة المُستخدمة في تطبيق التخزين السحابي “جوجل درايف“، وكلتاهما تعتمدان على تقنيات تعلم الآلة.

ومن الملاحظ أيضًا أن الواجهة الأساسية لتطبيق ملفات جوجل باتت تحتوي على اختصار يمكن من خلاله الذهاب مباشرةً إلى تطبيق درايف، لاستعراض الملفات المخزنة سحابيًا.

وحسّنت جوجل ميزة البحث الذكي في تطبيق الملفات، ليصبح بالإمكان البحث عن النصوص داخل الصور والمستندات، وكذلك البحث عن الصور باستخدام الموقع والعناصر الموجودة فيها، وكذلك الوصول إلى الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو باستخدام اسم المؤدي أو الألبوم.

وتجعل تلك التحسينات عملية البحث أكثر كفاءة، حيث يصعب في العادة البحث عن الملفات اعتمادًا على أسمائها فقط، ومن المنتظر توفر تلك المزايا لكافة المستخدمين على نحو تدريجي.