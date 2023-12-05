جوجل تحسن آلية اكتشاف البريد الإلكتروني المزعج في جيميل

كشفت شركة جوجل عن نظام RETVec، وهو نظام متطور لتحليل النصوص يدعم العديد من اللغات، لاكتشاف التهديدات المحتملة في جيميل، مثل البريد الإلكتروني المزعج والمحتوى الضار.

ووفقًا لجوجل، فإن نظام RETVec يتمتع بدقة عالية في اكتشاف التلاعب بالنصوص على مستوى الأحرف، سواءً بالإدراج أو الحذف أو استخدام الأحرف المتشابهة، بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء المطبعية المقصودة، حيث يعمد المحتالون إلى ابتكار إستراتيجيات مضادة على نحو دائم لتجاوز تدابير الدفاع التقليدية عبر التلاعب بالنصوص.

واعتادت الجهات العاملة في مجال الاحتيال الإلكتروني تعديل رسائل البريد الإلكتروني المُستخدمة في هجماتهم، وجعلها مليئة بالأحرف الخاصة والرموز التعبيرية والأخطاء المطبعية، لتجاوز الأنظمة الدفاعية في جيميل.

ويدعم نظام RETVec من جوجل أكثر من 100 لغة، ويستفيد من آلية تسمى “التوجيه” تتيحها تقنيات معالجة اللغات الطبيعية NLP، من أجل رسم خريطة للكلمات والعبارات وتحويلها إلى تمثيلات رقمية، لتحليلها على نحو أعمق وتسهيل تصنيفها.

وأظهرت الاختبارات العملية أن إدماج نظام RETVec في جيميل أدى إلى تحسينات ملحوظة في اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها، حيث زعمت جوجل وجود زيادة نسبتها 38% في معدل اكتشاف البريد العشوائي عما هو عليه الآن، كما أسفرت الاختبارات أيضًا عن انخفاض ملحوظ بنسبة 19.4% في معدل النتائج الإيجابية الكاذبة، التي تُحتسب عند تصنيف رسالة بريد إلكتروني طبيعية عن طريق الخطأ على أنها بريد عشوائي.

وتحاول جوجل خلال الآونة الحد من انتشار البريد الإلكتروني المزعج في جيميل، وقد اتخذت بعض الإجراءات، مثل تسهيل إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المزعج، وإقدامها على حذف حسابات جيميل غير النشطة.