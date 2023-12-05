تويوتا تكشف عن نموذجين من السيارات الكهربائية

أوضحت تويوتا أنها تخطط بحلول عام 2026 من أجل توسيع مجموعتها الأوروبية من السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات إلى ستة نماذج.

وكشفت شركة صناعة السيارات عن مفهومين جديدين لأسطولها القادم من السيارات الكهربائية، ومنها سيارة الدفع الرباعي الحضرية وسيارة الكروس أوفر الرياضية، التي من المقرر إطلاقها في عام 2025 في أوروبا.

وتبيع تويوتا حاليًا نموذجًا كهربائيًا واحدًا فقط هو bZ4X. وتهدف بحلول عام 2035 إلى تحقيق الحياد الكربوني بنسبة تبلغ 100 في المئة.

وينضم النموذجان الاختباريان اللذان كشفت عنهما الشركة حديثًا إلى نموذج bZ4X وسيارة الدفع الرباعي الصغيرة التي عرضتها في العام الماضي.

ومن المقرر إطلاق مفهوم سيارة الدفع الرباعي الحضرية الجديد من تويوتا في عام 2024 في أوروبا.

ويستمد تصميم سيارات الدفع الرباعي الإلهام من سيارة Yaris Cross التابعة للشركة. ويأتي مفهوم سيارة الدفع الرباعي الحضرية بخيارات الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي ومستويين من أجل البطارية، أحدهما اقتصادي والآخر ذو مدى طويل.

ولم يكن لدى تويوتا الكثير لتقوله عن مفهوم الكروس أوفر الرياضية سوى أنها تتمتع بمظهر جانبي منحدر، وهو الذي قد تستخدمه الشركة من أجل وضعها بصفتها بديلًا أنيقًا لسيارات الدفع الرباعي التقليدية.

وتتوقع شركة صناعة السيارات أن يدخل هذا المفهوم في عام 2025 مرحلة الإنتاج.

وتخطط تويوتا في عام 2026 وما بعده من أجل إطلاق بطاريات الجيل القادم. وتركز البطارية الأولى على الأداء، وتقدم هيكلًا تقليديًا بمدى مضاعف وسعر رخيص بنسبة قدرها 20 في المئة مقارنةً ببطارية سيارة bZ4X.

وتركز البطارية الثانية ذات النوعية الجيدة والمنخفضة التكلفة على تحفيز اعتماد السيارات الكهربائية، وتحصل هذه البطارية على شكل جديد بهيكل ثنائي القطب، وتستخدم في المقام الأول فوسفات حديد الليثيوم الرخيص.

وتهدف تويوتا من خلال هذه البطارية إلى تحقيق مدى عالٍ بنسبة قدرها 20 في المئة مع تكلفة قليلة بنسبة تبلغ 40 في المئة مقارنةً ببطارية سيارة bZ4X.

وتخصص البطارية الثالثة للأداء العالي، إذ تستخدم كاثود النيكل العالي والتقنيات الثنائية القطب، التي من المتوقع أن تخفض التكاليف وتزيد مدى القيادة.

وأعلنت تويوتا التقدم الذي أحرزته في إنتاج بطاريات الحالة الصلبة، التي لا يزال أمامها أربع سنوات لكي تصل.

وقالت الشركة: “حققنا طفرة تكنولوجية تغلبت على التحدي الطويل الأمد المتمثل في متانة بطارية الحالة الصلبة، ونطور حاليًا طريقة من أجل الإنتاج الضخم ونسعى جاهدين إلى التسويق التجاري في 2028 بقدرة إنتاجية تصل إلى عشرات الآلاف من المركبات”.

وتهدف الشركة من خلال بطاريات الحالة الصلبة إلى شحن البطارية من نسبة تبلغ 10 في المئة إلى نسبة تبلغ 80 في المئة خلال 10 دقائق فقط.