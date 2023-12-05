أبوظبي تطلق منظومة تقنية جديدة لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية 

أعلنت Hub71؛ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اليوم إطلاق (Hub71+ ClimateTech) المنظومة المتخصصة لدعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم التي تعمل على تطوير تقنيات مستدامة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

وجاء إطلاق منظومة (Hub71+ ClimateTech) خلال فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) المُقام حاليًا في دولة الإمارات، وذلك بحضور الشركاء الرئيسيين والمؤسسين الملتزمين بتطوير تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأطر التنظيمية المبتكرة في هذا المجال. وسيكون مقر المنظومة الجديدة داخل (Hub71) في سوق أبوظبي العالمي، لدعم طموحات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

والجدير بالذكر أن منظومة التكنولوجيا المناخية (Hub71+ ClimateTech) تساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي معالجة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري. ويمكن للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى فئة التمويل (أ)، الانضمام إلى منظومة (Hub71+ ClimateTech) لتسريع نموها والتوسع في نطاق حضورها العالمي انطلاقًا من أبوظبي.

وستحصل الشركات الناشئة المنضمة إلى المنظومة على حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم إماراتي في شكل خدمات دعم، و250 ألف درهم نقدًا مقابل حصص في الأسهم. كما ستكون الشركات الناشئة العالية الأداء مؤهلة للحصول على دعم نقدي إضافي يصل إلى 250 ألف درهم مقابل حصص إضافية من الأسهم.

ويمكن لهذه الشركات الناشئة أيضًا الاستفادة من المعارف والخبرات التي يقدمها أكثر من 25 شريكًا من قطاع الشركات وشركاء رأس المال وصناع السياسات الرواد في مجال الاستدامة البيئية، وستتيح هذه الشراكات أمامها المجال لاستكشاف الفرص التجارية في إطار تنظيمي ملائم للأعمال، فضلًا عن الاستفادة من شركاء رأس المال المغامر والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مؤثرة في مجال التكنولوجيا المناخية.

وتُعد شركة (أدنوك) للطاقة – التي دعمت خططها لإزالة الكربون عبر تخصيص مبدئي قدره 55 مليار درهم إماراتي (وهو ما يُعادل 15 مليار دولار) – شريكًا رئيسيًا لمنظومة (Hub71+ ClimateTech)، التي تشمل قائمة شركائها الأساسيين؛ شركة (كاتاليست)، أول مسرعة أعمال ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة على مستوى المنطقة؛ وشركة (e& الاستثمار)، الذراع الاستثمارية في شركة (e&)، و(سيمنس إنرجي)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة على مستوى العالم؛ وشركة (تبريد)، الرائدة عالميًا في مجال خدمات تبريد المناطق؛ وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وباعتبارها شريكًا مؤسسًا لمنظومة Hub71+ ClimateTech، تلتزم أدنوك بتقديم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون درهم إماراتي، وبتشغيل برامج تجريبية محددة لدعم المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، سيستكشف فريق أدنوك للابتكار المنخفض الكربون فرص استثمار رأس المال المحددة في الشركات الناشئة المؤهلة بما يتماشى مع إستراتيجية أدنوك.

كما تخطط (كاتاليست) للاستثمار في جميع الشركات الناشئة في البرنامج، وستكون الشركات الناشئة مؤهلة للحصول على استثمارات إضافية من (e& الاستثمار).

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم شركتي (تبريد) و(طاقة) بتقديم مبلغ قدره 500 ألف درهم إماراتي للمنظومة، كما تلتزم شركة (سيمنز إنرجي) بتجربة مشاريع الشركات الناشئة الواعدة، وتوجيه مؤسسي الأعمال المتميزين للشركات الناشئة المشتركة في المنظومة.

ولتسريع نمو الشركات الناشئة بصورة أكبر، ستُدرج بمجرد انضمامها إلى منظومة (Hub71+ ClimateTech) في برنامج مدته 12 شهرًا، يشمل دورة مخصصة لقطاع التكنولوجيا المناخية مدتها ثلاثة أشهر لتلقي توجيهات الخبراء والحصول على المشورة المخصصة والدعم النقدي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الشركاء الداعمون للمنظومة في استكشاف مستقبل التكنولوجيا المناخية، ودراسة توفير التمويلات اللازمة للمشاريع المناخية، ومسارات الشركات الناشئة للمساهمة بدور أكثر فاعلية في الرحلة نحو الحياد المناخي.

وستدعم منظومة (Hub71+ ClimateTech) المتخصصة إستراتيجية إمارة أبوظبي بشأن التغير المناخي، التي تهدف إلى تحقيق انخفاض بنسبة 22% في الانبعاثات الكربونية للإمارة بحلول عام 2027، بما يدعم أيضًا مبادرة إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.

في إطار دورها كشريك حكومي لـ Hub71، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشهد إطلاق منظومة Hub71 + ClimateTech، المنظومة المتخصصة في دعم الشركات الناشئة حول العالم العاملة على تطوير ونشر التكنولوجيا المستدامة لخفض الانبعاثات لتمكين تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 🇦🇪🌎 pic.twitter.com/hay0o8jSRi — وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (@MoIATUAE) December 5, 2023

ويمكن للشركات الناشئة التقدم الآن بطلب الانضمام إلى منظومة Hub71+ ClimateTech، عبر هذا الرابط، للاستفادة من مجموعة الحوافز وبرامج تحقيق القيمة التي تقدمها منظومة Hub71 لدعم نمو الشركات الناشئة في مختلف أنحاء العالم.