IBM تحقق إنجازًا بارزًا في أبحاث الحوسبة الكمومية

أوضحت IBM أن الحوسبة الكمومية بدأت بالوفاء بوعدها بصفتها أداة بحث علمي مهمة، في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة التكنولوجيا الأمريكية تهدئة المخاوف من أن التكنولوجيا قد تفشل في تلبية الآمال الكبيرة.

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر الحوسبة الكمومية السنوي للشركة Quantum Summit 2023 إطلاق معالجها الكمومي الحديث Heron، الذي يضم 133 كيوبت من قوة الحوسبة التي تعد بمنزلة الأساس من أجل سلسلة جديدة من المعالجات القادرة على توفير فائدة عملية للعلوم والبحث.

وكشفت IBM عن نظام Quantum System Two، وهو الحاسوب الكمومي المعياري الأول للشركة المدعوم بمعالج Heron.

ويحتوي الجهاز على كثافة كبيرة بنسبة قدرها 50 في المئة من الكيوبت، مع ما يزيد على ميل من الكابلات المرنة، وأوضحت الشركة أن الجهود المبذولة في بناء الجهاز فتحت الطريق أمام التوسع.

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا Condor، وهو معالج بسعة قدرها 1121 كيلوبت، الذي يعد جزءًا من تركيز IBM على الأبحاث الطويلة المدى من أجل تطوير جهود الحوسبة الكمومية الواسعة النطاق.

ويحتوي المعالج على عدد هائل من الكيوبت، ويتمتع بأداء مشابه لجهاز Osprey ذي 433 كيوبت الذي ظهر في عام 2022 للمرة الأولى، وذلك لأن مجرد تكديس الكيوبت لا يجعل المعالج سريعًا أو قويًا، بل هناك حاجة إلى تغييرات المعمارية.

وقالت الشركة: “ما تعلمناه من Condor ومعالجنا الكمومي السابق Eagle مهد الطريق من أجل اختراق المعمارية القابلة للضبط لمعالج Heron”.

ويعد Heron المعالج الكمومي ذا الأداء الأفضل حتى الآن لدى الشركة مع تحسين يصل إلى خمسة أضعاف في تقليل الأخطاء مقارنةً بمعالج Eagle الرائد، واستغرقت رحلة تطويره أربع سنوات.

وأطلقت IBM في عام 2021 معالج Eagle الكمومي الذي يضم 127 كيوبت للمرة الأولى، الذي أصبح المعالج الأول الذي يكسر حاجز 100 كيوبت.

وأثبتت الشركة في وقت سابق من هذا العام أن المعالجات الكمومية قد تعد الأساس للأدوات من أجل توفير منصات فائدة عملية للبحث العلمي لحل مشاكل الكيمياء والفيزياء ومشاكل المواد، بما يتجاوز المحاكاة الكلاسيكية لميكانيكا الكم.

ووسع الباحثون والعلماء في العديد من المنظمات، مثل وزارة الطاقة الأمريكية وجامعة طوكيو وجامعة كولونيا، منذ ذلك الحين استخدامهم الحوسبة الكمومية من أجل حلّ مشكلات العالم الحقيقي الكبيرة والصعبة، مثل اكتشاف الأدوية وضبط علم المواد.