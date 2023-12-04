وول مارت توقف إعلاناتها في منصة إكس

أعلنت شركة البيع بالتجزئة “وول مارت Walmart” إيقاف إعلاناتها في منصة إكس، تويتر سابقًا، وفقًا لتصريحات رسمية أدلت بها الشركة إلى وكالة رويترز.

وصرح المتحدث الرسمي للشركة بأن وول مارت أوقفت إعلاناتها في منصة إكس؛ لأنها “وجدت منصات أخرى للوصول إلى العملاء بشكل أفضل”.

ويأتي ذلك القرار في أعقاب انتقادات وُجّهت إلى مالك المنصة، إيلون ماسك، بسبب ما وُصف بأنه “انتشار للمنشورات المعادية للسامية في المنصة” وإقدام ماسك على سب المُعلنين الذين أوقفوا إعلاناتهم في المنصة.

وتنضم وول مارت إلى شركات أخرى أوقفت نشاطها الإعلاني في منصة إكس حديثًا، ومنها آبل و IBM وديزني وديسكفري ومايكروسوفت ونتفلكس وغيرها على خلفية الانتقادات الموجهة إلى إيلون ماسك وتصريحاته المثيرة للجدل.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن بعض المعلنين قولهم إن الإيقاف المؤقت لنشاطهم الإعلاني في المنصة قد يتحول إلى إيقاف دائم.

وحاول ماسك نفي تهمة الترويج لمعاداة السامية في المنصة بزيارته إلى إسرائيل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والاعتذار عن تضخيم “المحتوى المعادي للسامية”، لمحاولة تخفيف التوتر مع المعلنين، قبل أن يسبهم علنًا في لقاء صحفي.

وتشير تقديرات إلى أن المنصة تتكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي على خلفية الأزمة الجارية.

وتُعد وول مارت أحد عملاء المنصة الرئيسيين في المنصة بسبب نشاطها الإعلاني في مجال البيع بالتجزئة، وهي من أكبر الشركات الأمريكية، حيث توظف نحو 1.6 مليون شخص داخل الولايات المتحدة، وتُقدر عائداتها خلال عام 2023 الجاري بنحو 611 مليار دولار.