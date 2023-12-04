واتساب تتيح إرسال الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية عبر آيفون

أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب تحديثًا جديدًا للتطبيق في هواتف آيفون يتيح إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية دون ضغطها.

وباتت تلك الخاصية متاحة لكافة المستخدمين عبر التحديث الجديد، الذي يمكن تنزيله الآن من متجر آب ستور.

وبعد التحديث، يمكن للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع الحفاظ على جودتها الأصلية بالضغط على علامة زائد “+” في الدردشات، ثم اختيار “مستند”، ثم الضغط على “اختيار صورة أو مقطع فيديو” وتحديد الملفات المُراد إرسالها بجودتها الأصلية وحجمها الفعلي دون إجراء أي ضغط أو تعديل من أي نوع.

وجدير بالذكر أن إرسال المواد بالجودة الأصلية يستغرق وقتًا أطول مقارنةً بالطريقة التقليدية المعتادة في التطبيق، كما لا يرى الطرف الآخر أي معاينة للصور أو مقاطع الفيديو داخل المحادثة، وعند الضغط عليها تُفتح باستخدام التطبيقات المثبتة في الهاتف.

وعند إرسال الصور ومقاطع الفيديو بالطريقة التقليدية يجري ضغطها وتقليل جودتها وحجمها لإرسالها بسرعة، كما يتيح تطبيق واتساب خيار الإرسال بالجودة العالية “HD” لضغط الصور ومقاطع الفيديو بشكل مُخفف.

ويتيح التحديث الجديد لتطبيق واتساب في هواتف آيفون مزايا أخرى، مثل إمكانية بدء محادثة صوتية جماعية دون رنين في المجموعات الكبيرة، وإضافة فقاعات جديدة لمساعدة المستخدم في متابعة المكالمات الجارية أو الفائتة أو المكتملة، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل مع الحالات عبر صور الأفاتار المتحركة، علمًا بأن تلك المزايا ستتوفر تدريجيًا على مدار الأسابيع المقبلة.