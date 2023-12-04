يُعدّ هاتفا Oppo Find N3 و OnePlus Open من أبرز الهواتف القابلة للطي في عام 2023، ويشتركان بالتصميم العام، ومواصفات الشاشتين الداخلية والخارجية، كما يعملان بالمعالج نفسه، ويحتويان على بطاريات بالحجم نفسه، وكاميرات خلفية بالدقة نفسها. وهذا يجعل الاختيار بينهما صعبًا للأشخاص الذين يبحثون عن هواتف قابلة للطي أفقيًا على غرار سلسلة هواتف Z Fold من سامسونج لكنها تُباع بأسعار أقل.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Oppo Find N3 و OnePlus Open:

التصميم:

يشترك هاتفا Oppo Find N3 و OnePlus Open فيما يتعلق بالتصميم العام؛ إذ يأتي كلا الهاتفين بتصميم قابل للطي أفقيًا على غرار سلسلة هواتف Z Fold من سامسونج، مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وتحتوي الجهة الخلفية العُلوية على إطار دائري كبير وبارز يضم عدسات الكاميرات الخلفية.

يتمتع هاتفا Oppo Find N3 و OnePlus Open بمقاومة رذاذ الماء وفقًا لمعيار IPX4. وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف OnePlus Open باللون الأسود (Voyager Black)، أو الأخضر (Emerald Dusk)، أما هاتف أوبو فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأحمر، والذهبي.

الشاشة:

يضم هاتف OnePlus Open شاشة خارجية من نوع (LTPO3 Super Fluid OLED)، أما هاتف Oppo Find N3 فيضم شاشة خارجية من نوع (LTPO3 OLED)، وتأتي الشاشتان بقياس قدره 6.31 بوصات، وبدقة قدرها 2484×1116 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة/ المتر المربع، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما الشاشة الداخلية الرئيسية فهي من نوع (LTPO3 Flexi-fluid AMOLED) في هاتف OnePlus Open، ومن نوع (LTPO3 OLED) في هاتف Oppo Find N3، وتأتي الشاشتان بقياس قدره 7.82 بوصات، وبدقة قدرها 2440×2268 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة/ المتر المربع، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا Oppo Find N3 و OnePlus Open بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويعمل هاتف OnePlus Open بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (OxygenOS 13.2)، أما هاتف Oppo Find N3 فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 13.2).

وفيما يتعلق بسعة ذاكرة التخزين، يتوفر OnePlus Open بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. أما هاتف Oppo Find N3 فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

كلا الهاتفين يدعمان شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتفا Oppo Find N3 و OnePlus Open على بطاريات تبلغ سعتها 4805 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

الكاميرا:

يضم هاتفا Oppo Find N3 و OnePlus Open كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.6، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية الداخلية، فتأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر :

يُباع هاتف OnePlus Open بسعر قدره 6749 درهمًا إماراتيًا، ويُباع هاتف Oppo Find N3 بسعر قدره 7999 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين لهما المواصفات نفسها تقريبًا، وهناك اختلافات طفيفة في السعر وخيارات ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، وخيارات الألوان. لذلك، سيعتمد الاختيار بينهما على هذه العوامل.

فإذا كنت ستختار بينهما اعتمادًا على السعر، سيكون هاتف OnePlus Open مناسبًا لك، أما إذا كنت ترغب في تخزين الكثير من الملفات والصور في الهاتف، وتبحث عن هاتف يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة كبيرة، فاختر Oppo Find N3؛ لأنه يتوفر بإصدار يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها واحد تيرابايت.

أما إذا كنت مهتمًا بالألوان، وترغب في هاتف باللون الذهبي أو اللون الأحمر، فاختر هاتف Oppo Find N3؛ لأنه يتوفر باللون الذهبي والأحمر، والأسود والأخضر، أما هاتف OnePlus Open فيتوفر بلونين فقط، هما: الأسود والأخضر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Oppo Find N3 و OnePlus Open:

المواصفات Oppo Find N3 OnePlus Open المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO3 OLED) بقياس قدره 6.31 بوصات. الشاشة الداخلية: من نوع (LTPO3 OLED)، بقياس قدره 7.82 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO3 Super Fluid OLED) بقياس قدره 6.31 بوصات. الشاشة الداخلية: من نوع (LTPO3 Flexi-fluid AMOLED) بقياس قدره 7.82 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل. مزايا التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. الاتصال شبكات 7/Wi-Fi 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات Wi-Fi 6e/7 وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. البطارية 4805 ميلّي أمبير/ الساعة. 4805 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والذهبي، والأحمر. الأسود، والأخضر. الوزن 239 جرامًا. 239 جرامًا. السعر 7999 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. 6749 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.