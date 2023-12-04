مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S7 FE

تتمتع أجهزة Fan Edition اللوحية من سامسونج بمواصفات جيدة وتُباع بسعر متوسط، وأبرزها: Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S7 FE.

يشترك كلا الجهازين في العديد من المواصفات، ولكن طراز Galaxy Tab S9 FE الحديث يأتي مع تحسينات في بعض المواصفات، مثل: نوع الشاشة، والمعالج، ودقة الكاميرات. ومع ذلك يتفوق عليه Galaxy Tab S7 FE بحجم الشاشة ودقتها وسعة البطارية.

ولتتعرف جميع المواصفات التي يتمتع بها كلا الجهازين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S7 FE:

التصميم:

يأتي جهازا سامسونج Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S7 FE في هيكل مصنوع من الألمنيوم، لكنهما يختلفان في التصميم، وفي السُمك، والوزن؛ إذ يبلغ وزن جهاز Tab S9 FE قرابة 523 جرامًا، ويبلغ سُمكه 6.5 ملم، أما جهاز Galaxy Tab S7 FE فيبلغ وزنه 608 جرامات، ويبلغ سُمكه 6.3 ملم.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر Tab S9 FE بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (Lavender)، ويتوفر Tab S7 FE بأربعة ألوان أيضًا، هي: الأسود، والفضي، والأخضر، والوردي.

أما فيما يتعلق بالحماية، فيمتاز جهاز Tab S9 FE بأنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68، وهذا يعني أنه يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 FE شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 10.9 بوصات، وبدقة قدرها 2304 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

أما جهاز Galaxy Tab S7 FE فيضم شاشة من نوع (TFT LCD)، بقياس قدره 12.4 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل.

المعالج والأداء:

يعمل جهاز Galaxy Tab S9 FE بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، وسيحصل على أربع تحديثات لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

أما إصدار 5G من جهاز Galaxy Tab S7 FE فيعمل بمعالج (Snapdragon 750G 5G) الثماني النوى والمصنع بتقنية 8 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 619).

ويعمل إصدار (Wi-Fi) بمعالج (Snapdragon 778G 5G) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 642L).

يعمل جهاز Galaxy Tab S7 FE بنظام التشغيل أندرويد 11 ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يتوفر جهاز S9 FE بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

أما جهاز S7 FE فيتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، وكلاهما يدعمان زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

البطارية والشحن:

يحتوي جهاز Galaxy Tab S9 FE على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا.

أما جهاز Galaxy Tab S7 FE فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا.

الكاميرا:

يضم جهازا سامسونج Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S7 FE كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية في جهاز S9 FE، أما كاميرا جهاز S7 FE فتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يحتوي جهاز S9 FE على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما جهاز S7 FE فيحتوي على كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

السعر:

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 420 دولارًا، ويُباع جهاز Galaxy Tab S7 FE بسعر يبدأ من 530 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S7 FE:

Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S7 FE المعالج معالج سامسونج (Exynos 1380) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر. إصدار 5G: معالج (Snapdragon 750G 5G) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 8 نانومتر. إصدار (Wi-Fi): معالج (Snapdragon 778G 5G) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 10.9 بوصات. من نوع ( TFT LCD) بقياس قدره 12.4 بوصة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 64 أو 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2. البطارية 8000 ميلّي أمبير/ الساعة. 10090 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأخضر، والفضي، والرمادي، والبنفسجي. الأخضر، والفضي، والأسود، والوردي. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 11. الوزن 523 جرامًا. 608 جرامات. الأبعاد 254.3 × 165.8 × 6.5 مم. 284.8 × 185 × 6.3 مم. السعر يبدأ من 420 دولارًا يبدأ من 530 دولارًا.