يُطلق على عام 2023 اسم (عام الذكاء الاصطناعي)، ولكن عند الحديث عن الهواتف الذكية، يمكننا أن نطلق عليه أيضًا اسم (عام الهواتف القابلة للطي)، فقد شهد هذا العام إطلاق العديد من الشركات هواتف قابلة للطي، حتى شركة جوجل دخلت المنافسة بأول هاتف لها قابل للطي، وهو (Pixel Fold).

كما أطلقت شركة (أوبو) Oppo خلال الشهر الماضي سلسلة هواتف (Find N3) عالميًا، وتضم هذه السلسلة هاتفي (Find N3)، و(Find N3 Flip)، اللذين يقدمان أحدث المزايا والتقنيات من حيث التصوير والتصميم والأداء.

يُعد هاتف (Find N3 Flip) أحدث إضافة في سلسلة هواتف أوبو القابلة للطي التي تُطوى عموديًا، وفي هذا الطراز تقدم أوبو العديد من التحسينات والمميزات الجديدة الجديرة بالملاحظة مقارنة بالإصدار السابق، أبرزها وجود كاميرا خارجية ثلاثية العدسات، وتصميم أكثر متانة.

إليك مراجعة شاملة لهاتف أوبو Find N3 Flip القابل للطي:

1- التصميم:

يأتي هاتف (Find N3 Flip) بتصميم الجيل السابق نفسه، ولكن مع بعض التغييرات الرئيسية؛ أبرزها: مفتاح كتم الصوت الجديد المدمج في الإطار، وغلاف الكاميرا الدائري الجديد، الذي يضم الكاميرا الثلاثية الجديدة، والذي تطلق عليه أوبو اسم (Cosmos Ring with Starlight Track)، وتهدف من خلاله إلى محاكاة مظهر نظام فتحة عدسة الكاميرا الاحترافية، مما يضيف لمسة إضافية من الأناقة.

ويمثل مفتاح كتم الصوت الجديد أحد التغييرات القليلة في التصميم، إذ يُعد هاتف (Find N3 Flip) أول هاتف من أوبو يضم هذا المفتاح، الذي يُحدث فرقًا كبيرًا في تجربة المستخدم، إذ يتيح لك التبديل بين الوضع الصامت والاهتزاز والرنين دون تنشيط الشاشة.

كما ركزت أوبو في هاتف (Find N3 Flip) في المتانة كثيرًا، فهذا الهاتف ليس حاصلًا على تصنيف IPX4 لمقاومة الماء فحسب، ولكنه يضم أيضًا مفصل (Flexion Hinge) المرن والخالي من الفجوات، الذي يتحمل الطي لما يصل إلى 600000 مرة، كما هو معتمد من شركة (TÜV Rheinland). وهذا يعادل تحمل الطي 100 مرة في اليوم على مدار 16 عامًا.

ومن التحسينات في المتانة أيضًا حماية الشاشة الخارجية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) بدلًا من زجاج (Glass 5) الموجود في هاتف (N2 Flip) السابق، كما أصبح الإطار المصنوع من الألمنيوم أنحف.

2- الشاشة:

يضم هاتف (Find N3 Flip) شاشة رئيسية داخلية من نوع (LTPO AMOLED)، بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتتميز بدقة تبلغ 2520 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ أقصاه 1600 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED)، بمقاس قدره 3.26 بوصات، ودقتها تبلغ 720 × 382 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus).

وكما هو الحال في هاتف (Galaxy Z Flip5) من سامسونج، يدعم هاتف أوبو (Find N3 Flip) أيضًا استخدام مجموعة مختارة من التطبيقات في الشاشة الخارجية الصغيرة، مما يتيح لك إنجاز المزيد من المهام في الهاتف دون الحاجة إلى فتح الشاشة الداخلية الكبيرة.

3- الكاميرا:

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. والثالثة: عدسة مقربة بدقة تبلغ 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0. وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

والكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K أيضًا.

4- المعالج والأداء:

يعمل هاتف (Find N3 Flip) بمعالج ميدياتك (Dimensity 9200) الثُماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتميز بتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز.

وسيتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 أو 512 جيجابايت. ولا يدعم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي الهاتف مع بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع SUPERVOOC بقدرة تبلغ 44 واطًا، ولكن ما يعيب الهاتف هنا هو عدم دعمه مزية الشحن اللاسلكي، مع انتشارها في الكثير من الهواتف المنافسة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 13.2) التي طورتها أوبو لتوفر الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين.

5- السعر:

طرحت شركة أوبو في السوق الإماراتي هاتف (Find N3 Flip) بخيار واحد من مساحة التخزين الداخلي بسعة قدرها 256 جيجابايت بسعر قدره 3999 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف (OPPO Find N3 Flip):

OPPO Find N3 Flip المعالج (Mediatek Dimensity 9200) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتميز بتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (LTPO AMOLED)، بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتتميز بدقة تبلغ 2520 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ أقصاه 1600 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10). الشاشة الخارجية: من نوع (AMOLED)، بمقاس قدره 3.26 بوصات، ودقتها تبلغ 720 × 382 بكسلًا. معدل التحديث في الشاشة الداخلية: يصل إلى 120 هرتزًا. في الشاشة الخارجية: يصل إلى 60 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايت. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. مزايا التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، ويدعم مزية تعرف الوجه (Facial Recognition). الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة قدرها 48ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. والثالثة: عدسة مقربة بدقة تبلغ 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة تبلغ 1080 بكسلًا بمعدل 30 أو 60 أو 240 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. البطارية 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع SUPERVOOC بقدرة تبلغ 44 واطًا. الاتصال يدعم تشغيل شريحتي SIM، هما: Nano-SIM وeSIM. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IPX4. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الألوان الأسود والذهبي والوردي. نظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 13.2. الوزن 198 جرامًا. السعر إصدار 256 جيجابايت بسعر قدره 3999 درهمًا إماراتيًا.