يُعدّ جهاز Fitbit Charge 6 من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي أنتجتها شركة Fitbit الرائدة في تصنيع الأجهزة القابلة للارتداء؛ إذ يحتوي هذا الجهاز على العديد من المزايا القوية ويأتي مع تحديثات في التصميم مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الجديدة غير المتوفرة في العديد من الأجهزة القابلة للارتداء الأخرى من Fitbit.

من ناحية أخرى، يمتاز هذا الجهاز بمستشعر مطوّر لمراقبة ضربات القلب بدقة عالية، بالإضافة إلى مستشعرات لقياس درجة حرارة الجلد، ونسبة تشبُّع الدم بالأكسجين SpO2، ومراقبة الإجهاد.

ولتوضيح جميع مواصفات ومزايا هذا الجهاز، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لجهاز تتبع اللياقة البدنية Fitbit Charge 6:

الشاشة والتصميم:

يشبه جهاز Fitbit Charge 6 إلى حد كبير طراز Charge 5، ويضم شاشة مستطيلة الشكل تعمل باللمس من نوع AMOLED بقياس قدره 1.04 بوصة وتمتاز بالوضوح العالي؛ مما يساعدك في مشاهدة المحتوى المعروض فيها حتى تحت ضوء الشمس الساطع. ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على زر مادي لتسهيل التنقل بين العناصر المختلفة في الشاشة. ويتوفر جهاز Fitbit Charge 6 بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والبرتقالي (Coral).

المزايا الأساسية والأداء:

يضم جهاز Charge 6 المزايا الأساسية نفسها المتوفرة في طراز Charge 5، وأبرزها: تتبع الخطوات والنشاط الرياضي، وتتبع النوم، وتتبع معدل ضربات القلب، وتتبع درجة حرارة الجلد، ومراقبة نسبة تشبّع الدم بالأكسجين SpO2.

ويوفر هذا الجهاز للمشتركين في خدمة Fitbit Premium مزايا حصرية، وأبرزها: مزية درجة إدارة الإجهاد (Stress Management Score) التي توضح للمستخدم درجة التوتر والإجهاد لديه وكيف يمكن تقليلها، ومزية درجة الاستعداد اليومي (Daily Readiness Score) التي توضح للمستخدم درجة النشاط في جسمه وإذا كان مستعدًا للتمرين أم يحتاج إلى الراحة.

وفيما يتعلق بتتبع معدل ضربات القلب، يتمتع Charge 6 بدقة كبرى في قياس معدل ضربات القلب مقارنةً بالطراز السابق، ويعود السبب في ذلك إلى التحسينات التي أجرتها Fitbit في خوارزميات التعلم الآلي.

يمتاز هذا الجهاز أيضًا بالعديد من التحسينات فيما يتعلق بتتبع النشاط الرياضي؛ مما يسمح لك بتتبع أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية بسهولة ودقة، ويضم أكثر من 40 وضعًا رياضيًا مختلفًا، كما يأتي مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتسهيل تتبع الطرق لهواة الرياضات الخارجية.

كما يدعم Fitbit Charge 6 العديد من خدمات جوجل الجديدة، مثل: (محفظة جوجل) Google Wallet التي تتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع مباشرة من الجهاز دون الحاجة إلى حمل محفظة فعلية، وعناصر التحكم بالموسيقا الخاصة بخدمة YouTube Music، وخرائط جوجل للمساعدة في تتبع الاتجاهات.

يتمتع هذا الجهاز بأداء قوي وسلس، وباستخدامه ستتمكن من تتبع جميع أنشطتك الرياضية وأهدافك المتعلقة باللياقة البدنية والصحة العامة، ولكن مع كل هذه المزايا القوية، هناك بعض المشكلات المتعلقة بأداء نظام تحديد المواقع العالمي GPS، فقد تلاحظ أن هذا النظام لا يعمل بدقة عالية إذا لم يكن الهاتف المتصل بالجهاز قريبًا منه.

من ناحية أخرى، قد لا يعمل مستشعر تتبع ضربات القلب بكفاءة عالية إذا لم يكن سوار الساعة ملتصقًا بالرسغ بشكل جيد، فعند وضعه بنحو فضفاض يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا في دقة قياس معدل ضربات القلب.

عمر البطارية:

تستمر بطارية جهاز Fitbit Charge 6 بالعمل لمدة قدرها سبعة أيام، وتقل عند تفعيل مزية التشغيل الدائم (Always On)، ومزية قياس تشبع الدم بالأكسجين SpO2.

السعر:

يُباع جهاز Fitbit Charge 6 بسعر قدره 129 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

يُعدّ جهاز Fitbit Charge 6 مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في شراء جهاز لتتبع الأنشطة الرياضية، وتتبع النوم، ومعدل ضربات القلب، ويمكن استخدامه بسهولة لإجراء المدفوعات، ويدعم خرائط جوجل، ويُباع بسعر متوسط.

من ناحية أخرى، يحتوي هذا الجهاز على نظام تحديد المواقع العالمي؛ مما يجعله مناسبًا لهواة رياضة المشي لمسافات طويلة، ولهواة رياضة الجري، ومع ذلك، يجب أن يكون الهاتف معك عند الخروج للمشي أو الركض لضمان أن يعمل نظام GPS بدقة عالية، وهذا قد يجعل جهاز Fitbit Charge 6 غير مناسب لمن يرغبون في ممارسة تلك الرياضات دون حمل الهاتف معهم.