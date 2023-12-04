ما خاصية الرمز السري الجديدة في واتساب وكيف تستخدمها لتأمين محادثاتك؟

يقدم تطبيق التراسل الفوري واتساب مزايا جديدة باستمرار لتعزيز تجربة المستخدم، وقد أطلق يوم الخميس الماضي خاصية جديدة تُسمى (الرمز السري) Secret Code، تتيح لك إضافة طبقة جديدة من الحماية إلى الدردشات المقفلة باستخدام كلمة مرور فريدة.

فما خاصية الرمز السري في واتساب؟

تعتمد خاصية (الرمز السري) على مزية (قفل الدردشة) Chat Lock؛ التي قدمها واتساب في شهر مايو الماضي، والتي تمنحك مزيدًا من الخصوصية لتأمين المحادثات التي لا تريد أن يراها أي شخص، إذ تعمل على نقل المحادثات التي تريد تأمينها من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها يحمل اسم (الدردشات المقفلة) Locked Chats؛ لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور جهازك أو باستخدام المقاييس الحيوية مثل: بصمة الوجه أو بصمة الإصبع.

ولكن الآن بدلًا من عرض جميع محادثاتك المقفلة في المجلد الخاص بها، ستتيح لك مزية (الرمز السري) إخفاء هذه المحادثات خلف كلمة مرور فريدة ومختلفة عن تلك التي تستخدمها لفتح قفل هاتفك.

ويمكن أن يشتمل الرمز السري على أحرف وأرقام وأحرف خاصة ورموز تعبيرية، وإذا أخفيت مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشة الخاصة بك، فلا يمكن اكتشافه إلا عن طريق كتابة الرمز السري الخاص به في شريط البحث.

تكمن الفكرة وراء خاصية (الرمز السري) في منع الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هاتفك من معرفة أن لديك مجلد محادثات مقفل.

كيف تستخدم (الرمز السري) لتأمين محادثاتك؟

لكي تتمكن من استخدام رمز سري لإخفاء مجلد الدردشات المقفلة، ستحتاج أولًا إلى قفل بعض الدردشات، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

انتقل إلى المحادثة الفردية أو الجماعية التي تريد تأمينها.

اضغط على اسم الشخص الذي تراسله أو اسم المجموعة الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، للانتقال إلى صفحة الإعدادات الخاصة بها.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (قفل الدردشة) Chat Lock؛ ثم اضغط عليه.

فعّل خيار (قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع) Lock this chat with fingerprint بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره، ثم اِلمس أداة استشعار بصمات الأصابع لتفعيل القفل.

كيفية إنشاء رمز سري لحماية مجلد الدردشات المقفلة:

بمجرد قفل بعض الدردشات، يمكنك إعداد رمز سري لحماية مجلد (الدردشات المقفلة)، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:

يخفي واتساب الدردشات المقفلة في مجلد خاص بها لا يظهر بمجرد فتح التطبيق، وللعثور عليه؛ مرر إلى الأسفل على قائمة المحادثات في شاشة التطبيق الرئيسية، سيظهر لك مجلد جديد في الجزء العلوي يُسمى (الدردشات المقفلة) Locked Chats اضغط عليه.

أدخل رمز مرور هاتفك أو اِلمس أداة استشعار بصمات الأصابع لإلغاء القفل.

اضغط على أيقونة الإعدادات، ثم اختر (الرمز السري) Secret Code.

اضغط على خيار (إنشاء رمز سري) Create Secret Code، ثم أدخل رمزًا يسهل تذكره، ويمكن أن يتضمن أرقامًا وحروفًا ورموزًا وكذلك رموزًا تعبيرية، ويُنصح بتعيين رمز سري مختلف عن كلمة السر التي تُستخدم لإلغاء قفل الهاتف.

اضغط على زر (التالي) Next، ثم أكد الرمز السري بإعادة إدخاله مرة أخرى.

اضغط على خيار (تم) Done.

بمجرد إنشاء الرمز السري، سيختفي مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشات، ويمكن إظهاره مجددًا بكتابة الرمز السري في شريط البحث.

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب قد بدأ بطرح الميزة في بعض البلدان يوم الخميس الماضي، وسيطرحها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار بعضَ الوقت.