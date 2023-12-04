مايكروسوفت تجلب تطبيق Seeing AI إلى أندرويد

جلبت مايكروسوفت تطبيق Seeing AI إلى أجهزة أندرويد، إذ يمكن تنزيله من متجر جوجل بلاي.

ويهدف التطبيق المجاني إلى مساعدة ذوي الهمم في فهم العالم من حولهم بمساعدة كاميرات هواتفهم الذكية والسرد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتشير مايكروسوفت إلى أن تطبيق أندرويد يستخدم التطورات الحديثة التي حققتها الشركة في الذكاء الاصطناعي التوليدي ويتمتع بالمزايا نفسها لإصدار iOS.

وقد يساعد التطبيق في تحسين نوعية حياة العديد من الأشخاص، وذلك نظرًا إلى وجود أكثر من 3 مليارات مستخدم لنظام أندرويد.

وأنشأت مايكروسوفت مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة بمساعدة تعليقات المستخدمين، وتشير الشركة إلى أن التطبيق يقدم الآن وصفًا مفصلًا للصور.

ويوفر Seeing AI افتراضيًا ملخصًا موجزًا لما تصوره الصورة، وينشئ التطبيق وصفًا معمقًا للصورة عندما ينقر المستخدم على أيقونة “المزيد من المعلومات”.

ويخبرك التطبيق عند تحريك إصبعك عبر الشاشة بمواقع الكائنات المختلفة، ويمكن استيراد الصور من تطبيقات أخرى أيضًا.

وطرحت مايكروسوفت سابقًا ميزة أخرى هي القدرة على طرح أسئلة حول مستند ما، وذلك بعد تلقي تعليقات المستخدمين.

ويستطيع المستخدم طرح أسئلة على Seeing AI بخصوص أشياء، مثل عناصر القائمة أو سعر العناصر في الفاتورة، بعد مسح المستند ضوئيًا.

كما يمكن للمستخدم أن يطلب من التطبيق تلخيص المقالة التي مسحها ضوئيًا. ويوفر Seeing AI للمستخدم إرشادات صوتية بخصوص كيفية مسح صفحة ضوئيًا.

ويقدم Seeing AI للمستخدمين العديد من الطرق الأخرى من أجل تعرف العالم من حولهم من خلال توجيه الكاميرا نحو شيء ما أو التقاط صورة له.

ويقرأ التطبيق جزءًا قصيرًا من النص بمجرد أن تلتقطه الكاميرا، ويمكنه مسح الرموز الشريطية وتوفير معلومات المنتج، مثل الاسم والتفاصيل، من العبوة عند توفرها، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأدوية.

ويساعد التطبيق في تعرف الأشخاص وتعابير وجوههم والعملة والألوان والسطوع، كما أنه قادر على قراءة النص المكتوب بخط اليد في بعض اللغات.

وتطلق مايكروسوفت تطبيق Seeing AI عبر نظام أندرويد بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وهو متاح الآن عبر 18 لغة، وتخطط الشركة في عام 2024 من أجل توسيع هذا العدد إلى 36 لغة.