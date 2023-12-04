سامسونج تخطط لإطلاق الحاسوب المحمول Galaxy Book 4 يوم 15 من ديسمبر

يبدو أن سامسونج تخطط لإطلاق الحاسوب المحمول Galaxy Book 4 في يوم 15 من ديسمبر، وتخطط كذلك للاعتماد على معالجات إنتل Meteor Lake الجديدة والمقرر أن تُطلق رسميًا في يوم 14 من ديسمبر.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء يونهاب، اتجاه سامسونج الواضح إلى معالجات إنتل Meteor Lake يعود لسبب قوة هاردوير الذكاء الاصطناعي الخاصة بمعالجات إنتل، التي تخطط الشركة للاستفادة منها في نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور (Samsung Gauss).

سلسلة المعالجات المركزية Core Ultra، التي تُعرف كذلك باسم (Meteor Lake)، ستشهد قفزة جيدة من ناحية الأداء بسبب الاعتماد على بنية تصميم شرائح صغيرة متعددة (Chiplet)، وكل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة الرسومية مع قالب SoC و IOE ستعتمد على دقة تصنيع مختلفة.

بتفصيل أوضح، هناك قالب الحوسبة الذي يحتوي على وحدة المعالجة المركزية، وقالب وحدة المعالجة الرسومية، وقالب SoC مع محرك الوسائط، ووحدة التحكم في الذاكرة، ونوى الذكاء الاصطناعي، وقالب الإدخال والإخراج مع Thunderbolt، وPCIe، وأشياء أخرى من مكونات الرقاقة.

وذكرت وكالة يونهاب أيضًا أن شركتي LG و HP تعملان أيضًا على حواسيب محمولة مستندة إلى معالجات Meteor Lake، وربما تعلنان أو تطلقان أجهزتهما في عام 2024 أو مع بداية معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2024). هناك أيضًا تسريبات لمجموعة من الحواسيب المحمولة من شركات Dell و Asus و Acer التي تستخدم معالجات Meteor Lake، ولكن لا شيء حتى الآن فيما يخص شركتي HP و LG سوى أنهما تنويان استخدام هذه المعالجات.

الحاسوب المحمول Galaxy Book 4 سيستخدم معالجات إنتل Meteor Lake Core Ultra ذات الفئة العليا. نحن نعلم أن الحاسوب المحمول Galaxy Book 3 من الجيل الحالي يعتمد على معالج Core i7، لذلك نتوقع توجه سامسونج إلى الاعتماد في الغالب على فئة Core Ultra 7 مثل المعالج المركزي Core Ultra 7 155H.

كما يستخدم الحاسوب المحمول Galaxy Book 3 Ultra معالج Core i9، مما يرجح إمكانية استخدام سامسونج معالج Core Ultra 9 185H أو أي رقاقة أخرى من الفئة نفسها مع الحاسوب المحمول Galaxy Book 4 Ultra.

مع أن إطلاق سامسونج الحاسوب المحمول الجديد سيأتي في اليوم 15 من ديسمبر، فإن تاريخ التوفر الفعلي للحاسوب المحمول Galaxy Book 4 في الأسواق لم يحدد بعد، وقد يتوفر للبيع في نهاية شهر ديسمبر أو في أوائل شهر يناير.