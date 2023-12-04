جوجل تؤجل إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي Gemini

تخطط شركة جوجل لتأجيل إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini، وفقًا لما ذكره موقع The information التقني في تقريرٍ أخيرٍ له.

وكانت جوجل قد كشفت عن نظام Gemini خلال مؤتمر المطورين السنوي الذي عقدته في مايو/ أيار الماضي، وكان يُفترض إطلاقه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلا أن الشركة فضّلت تأجيل الإطلاق إلى مطلع العام المقبل.

وتقدم جوجل Gemini كنظام ذكاء اصطناعي متعدد النماذج لتوظيفه في مجموعة واسعة من التطبيقات، بفضل قدرته على الجمع بين أنواع مختلفة من البيانات، مثل الصور والنصوص للقيام بمهام أكثر تعقيدًا.

وأفاد التقرير بأن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لجوجل، قرر تأخير إصدار Gemini بسبب ضعف قدرته على معالجة الاستفسارات بلغاتٍ غير اللغة الإنجليزية.

وكانت جوجل قد منحت بعض الشركات وصولًا مبكرًا إلى النظام في المرحلة التجريبية، التي بدأت قبل عدة أشهر.

وأشرف قسم DeepMind في جوجل على تطوير النظام الجديد بهدف منافسة روبوت ChatGPT من شركة OpenAI، والتفوق عليه.

وبحسب ما أعلنت جوجل في وقتٍ سابق فإن النظام الجديد يتمتع بقدرات متقدمة في التذكر والتخطيط وتنفيذ المهام التي تتطلب التفكير.

ومن المتوقع أيضًا أن يقدم Gemini تحسينات على منتجات جوجل الحالية التي تعمل استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي مثل روبوت Bard والبحث ومساعد Duet AI، للمساعدة في زيادة الدقة وتقليل الأخطاء والتحقق من البيانات.

ومن جهة أخرى، قررت شركة OpenAI تأجيل طرح متجر GPT، الذي سيكون مخصصًا لنشر نماذج ChatGPT المخصصة.