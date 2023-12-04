ثردز يعاود نموه مع نزوح المعلنين من إكس

يتفوق ثردز الآن على إكس من ناحية التنزيلات الجديدة، وذلك وفقًا لتحليل جديد لاتجاهات متجر التطبيقات، مما يعني أن الجهود الأخيرة التي بذلتها ميتا من أجل تنمية قاعدة تثبيت ثردز نجحت.

وتشير شركة التطبيقات Apptopia إلى أن الأمور تغيرت في الاتجاه المعاكس خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وذلك بالرغم من انخفاض التنزيلات اليومية منذ شهر سبتمبر فيما يتعلق بتطبيق التواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة ميتا.

وزادت التنزيلات اليومية منذ الخميس 23 من نوفمبر إلى 620 ألفًا من نحو 350 ألفًا في أوائل شهر نوفمبر ونحو مليون في أوائل شهر سبتمبر.

وتقدر Apptopia أن الارتفاع الأخير لعدد تنزيلات ثردز من المحتمل أن يكون بسبب عرض ميتا إعلانات تخص تطبيقها الجديد، المصمم من أجل تقديم بديل لمنصة إكس، مع أنها لا تزال تضع ثردز في المقدمة من حيث التنزيلات الجديدة مقارنة بتطبيق إكس.

وشهد تطبيق إكس منذ شهر سبتمبر نحو 27 مليون عملية تنزيل جديدة مقارنة بنحو 41 مليون عملية تنزيل لتطبيق ثردز، وفقًا لتقارير الشركة.

وتتضمن هذه المقاييس أيضًا تنزيلات تطبيق إكس المخصص من أجل الأسواق الناشئة Twitter Lite، الذي لم تعد الشركة تسميته بعد إلى إكس، والذي قد يحصل على عمليات تثبيت إضافية عندما يبحث مستخدمو متجر التطبيقات عن التطبيق باسمه السابق “تويتر”.

ويكتسب ثردز شعبية تأتي من خارج الولايات المتحدة، إذ تشير البيانات إلى الهند بصفتها المحرك الكبير للتنزيلات الجديدة لتطبيق ثردز، مع تمثيلها نحو 11.2 في المئة من التنزيلات الجديدة. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بنسبة قدرها 7.4 في المئة من التنزيلات الجديدة.

وتوضح Apptopia أن هذا الاتجاه قد لا يكون مفاجئًا، إذ كانت الهند محرك النمو الكبير لمنصة إنستاجرام نفسها.

وأصبحت إندونيسيا مصدر التنزيلات الجديدة لتطبيق إكس، وليس الولايات المتحدة، تليها الهند.

ووجدت الشركة أن الولايات المتحدة وإندونيسيا والهند مجتمعة أضافت عددًا قليلًا من التنزيلات الجديدة لتطبيق إكس مقارنةً بما أضافته الهند وحدها لتطبيق ثردز.

وتشير Apptopia إلى أن فقدان التنزيلات الجديدة لتطبيق إكس يأتي من تغيير العلامة التجارية، مما أدى إلى فقدان التطبيق الكثير من الزخم من ناحية النمو.

وتظل إكس المنصة الكبرى مقارنةً بثردز، وظلت ثابتة إلى حد ما، مما منع العديد من مستخدميها القدامى من الانتقال الكامل إلى منصات جديدة.

ولدى إكس أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا، في حين أبلغت ثردز في شهر أكتوبر عن أقل بقليل من 100 مليون مستخدم، مع أن هذا الرقم يعد مكسبًا كبيرًا لتطبيق لم تمرّ سوى ثلاثة أشهر على إطلاقه في ذلك الوقت.