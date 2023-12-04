تعدين العملات الرقمية يؤثر في الأمن المائي في جميع أنحاء العالم

كشف أحدث تقرير صادر من Cell Reports Sustainability، وهي مجلة تنشر أحدث الأبحاث في المجالات الطبيعية، تأثير تعدين العملات الرقمية في الأمن المائي في جميع أنحاء العالم.

أجرى هذه الدراسة عالم البيانات آليكس دي فرايس، الباحث في جامعة VU Amsterdam، الذي أكد أن أثر استهلاك المياه زاد على مر السنين. وأكد أيضًا أن العملية الحسابية لشبكة البيتكوين تستخدم قرابة 8.6 و 35.1 مليار لتر من المياه سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعادل تقريبًا حمام سباحة واحدًا من المياه لكل عملية حسابية.

تعدين العملات الرقمية المشفرة، وخاصةً العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، له أثر سلبي بسبب استهلاكها للطاقة والموارد المائية بكميات ضخمة. مع ذلك، فالعملة الرقمية بيتكوين أصبحت مصدر قلق كبير، إذ يوضح تقرير CRS أنها تستخدم 4227 جالونًا من المياه العذبة لكل عملية حسابية، سواء لعمليات الشراء أو البيع.

وبسبب هذه العمليات، قد تواجه العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، نقصًا في المياه العذبة إذا اعتمدت العملات الرقمية على نطاق أوسع في البلاد.

وبالمقارنة، قللت شبكة العملة الرقمية إيثريوم استهلاكها للطاقة عن طريق تعديل نظامها وبرمجياتها. ومع ذلك، فإن مجتمع تعدين البيتكوين متردد في إجراء مثل هذه التغييرات على البرمجيات الخاصة بها.

تستهلك مراكز البيانات المياه لأنظمة التبريد للحفاظ على هذه الخوادم من ارتفاع حرارتها، وتستهلك المياه العذبة أيضًا لإنتاج الكهرباء اللازمة للحفاظ على إمداد هذه الخوادم بالطاقة؛ هذا يعني استهلاكًا متواصلًا للكهرباء والمياه.

في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ شهر مارس 2023، كان إجمالي الاستهلاك السنوي قرابة 93.5 و 120 جيجا لتر، مما يعادل متوسط استهلاك المياه لقرابة 300 ألف أسرة أمريكية، وتحصل معظم عمليات تعدين البيتكوين في ولاية تكساس، إذ يتراوح استهلاكها بين 53.1 و 68.4 جالونًا من المياه العذبة.

وتلاحظ الدراسات أيضًا ازدياد عمليات تعدين البيتكوين في كازاخستان، التي قد تواجه نقصًا كبيرًا في المياه العذبة يصل إلى قرابة 997.9 جيجا لتر بحلول عام 2030. ويعود ذلك أساسًا إلى حظر الصين عمليات تعدين البيتكوين على أراضيها؛ ونتيجة لذلك انتقلت العديد من عمليات التعدين إلى هناك، مما جعل البلاد أكبر مركز لتعدين عملة البيتكوين.

لكن يمكن استغلال العديد من الحلول للحفاظ على المياه العذبة، مثل غمر خوادم التعدين في السائل العازل للتبريد بدلًا من التبريد بالمياه. ويمكن أيضًا تقليل الاستهلاك المباشر للمياه إذا تحولت محطات الطاقة إلى مصادر لا تستخدم المياه، مثل مولدات الطاقة الهوائية (الرياح) والطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية الحرارية التي تستخدم أنظمة التبريد الجافة.