بعض بطاقات AMD RX 7000 تتعرض لعمليات احتيال في أمازون

يبدو أن سلسلة البطاقات الرسومية AMD RX 7000 تواجه عمليات احتيال في موقع أمازون المشهور، وسبب هذا الاحتيال هو إيهام المشتري بسعر منخفض للغاية للبطاقة الرسومية من سلسلة RX 7000.

نبهت بعض المواقع، مثل TT، على رؤية قوائم مزيفة خلال يوم Amazon Prime Day شهدت بيع بطاقات RX 7900 XT و7800 و7600 بأسعار لا تصدق. مع أن المشكلة الحالية تؤثر فقط في بطاقات Sapphire المبيعة في متجر أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يجب على العملاء الحذر دائمًا من البائعين المشبوهين عند التسوق لشراء أجهزة باهظة الثمن.

اضطرت شركة Sapphire إلى إصدار تحذير آخر الأسبوع الماضي بعد استمرارها في تلقي الشكاوى، وقالت الشركة إن عمليات الاحتيال استمرت لعدة أشهر وهو ليس أمرًا جديدًا، وتلقت شركة Sapphire تقارير عن محتالين يبيعون منتجات الشركة بتخفيضات كبيرة على أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن للمحتالين إجراء عمليات احتيال مماثلة باستخدام أي بطاقة رسومية من أي شريك على متاجر Amazon أو Newegg أو Walmart أو متاجر أخرى.

التحذير الذي صدر من شركة Sapphire يؤكد أن عملية الاحتيال بدأت قبل مدة طويلة من ذروة التسوق في الجمعة السوداء، وسلطت الشركة الضوء على واحدة من البطاقات الرسومية التي تعرضت للاحتيال وهي AMD Radeon RX 7800 XT المعروضة للبيع مقابل مبلغ وقدره 300 دولار، وهو نصف سعر البطاقة الرسمي تقريبًا البالغ قرابة 500 دولار.

وأكدت Sapphire أيضًا ضمن تحذريها للعملاء قائلة: “نريد أن نذكر مرة أخرى أنه يجب أن يتحقق كل شخص يرغب بشراء بطاقة رسومية من متجر أمازون من المربع الذي يحدد (الشحن من – البيع بواسطة) بدقة”.