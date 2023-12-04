بايت دانس تنضم إلى سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي

تطور بايت دانس منصة مفتوحة تسمح للمستخدمين بإنشاء روبوتاتهم للدردشة، إذ تتسابق الشركة للّحاق بركب الذكاء الاصطناعي التوليدي وسط منافسة شرسة بدأت في العام الماضي مع إطلاق ChatGPT.

ووفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فمن المفترض إطلاق منصة تطوير روبوتات الدردشة بحلول نهاية الشهر بصفتها نسخة تجريبية عامة.

وجاء في المذكرة الداخلية على مستوى الشركة أن هذه الخطوة تتماشى مع الرؤية الإستراتيجية الجديدة للشركة من أجل استكشاف منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة وكيف يمكن إدماجها في المنتجات الحالية.

وتطور بايت دانس نموذجها من أجل “تحويل النص إلى صورة” المشابه لنموذج توليد الصور من Midjourney.

وتشتهر ByteDance باستخدامها منذ زمن طويل شكلًا من أشكال الذكاء الاصطناعي خلف الكواليس، إذ تعد خوارزمياتها للتوصية بمنزلة السر الرئيسي وراء نجاح تيك توك.

وتدخل بايت دانس الآن السوق الناشئة من أجل تقديم النماذج اللغوية الكبيرة بصفتها خدمة.

وقد فعلت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الشيء نفسه، ومنها OpenAI، الشركة الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت والمسؤولة عن تطوير ChatGPT.

وبدأت OpenAI في الشهر الماضي بالسماح لجميع المستخدمين بإنشاء إصدارات خاصة من ChatGPT من أجل مهام محددة، دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

كما أطلقت الوحدة السحابية لشركة بايدو في الشهر نفسه Qianfan، وهي منصة شاملة لمستخدمي المؤسسات من أجل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة والخدمات ذات الصلة.

وتعد بايدو الشركة الصينية الأولى التي تطلق في شهر مارس منافسًا لروبوت الدردشة ChatGPT يُدعى Ernie Bot.

وأطلقت الوحدة السحابية لمجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية في شهر أكتوبر Bailian، وهي منصة مماثلة للعمل على النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة.

ولا تتوفر خدمات OpenAI حتى الآن في الصين أو هونغ كونغ، وقد حذت حذوها شركات أخرى لديها منتجات مماثلة، مثل جوجل مع روبوتها للدردشة Bard، مع أن مايكروسوفت أطلقت مساعدها للذكاء الاصطناعي Copilot الذي يدعمه النموذج اللغوي الكبير GPT عبر آسيا، ويشمل ذلك هونغ كونغ.

وعلى صعيد منفصل، تختبر Douyin، وهي المنصة الشقيقة الصينية لمنصة تيك توك التي لديها أكثر من 600 مليون مستخدم نشط يوميًا، المحتوى المدفوع، في حين تواصل بايت دانس البحث عن طرق من أجل تنويع إيراداتها.