الإمارات تتعاون مع شركة بيل جيتس لإنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات 

وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة (تيراباور) TerraPower الأمريكية المتخصصة في الابتكار في قطاع الطاقة النووية والتي يملكها بيل جيتس، بهدف التعاون المشترك في مجال تطوير تطبيقات التقنيات المتقدمة في هذا القطاع.

وقّع مذكرة التفاهم، أحمد المزروعي؛ نائب المدير التنفيذي لبرنامج البحث والتطوير في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وكريس لافيسك؛ الرئيس التنفيذي لشركة (تيراباور)، وذلك خلال حفل أقيم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) المُقام حاليًا في دولة الإمارات.

وحضر التوقيع، محمد الحمادي؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبيل جيتس؛ رئيس مجلس إدارة (تيراباور)، وديفيد ليفينغستون؛ كبير المستشارين والمدير الإداري لشؤون الطاقة لدى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، ومسؤولون من الجانبين الإماراتي والأمريكي.

At #COP28📷, TerraPower and @ENEC_UAE signed an MOU to allow for the potential collaboration between the organizations on the development and deployment of the Natrium™ technology in the UAE and additional deployments in the U.S.

Read More: https://t.co/Q0hDojshIm pic.twitter.com/fIUvRb8Mkj

— TerraPower (@TerraPower) December 4, 2023