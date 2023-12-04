إطلاق تطبيق زووم لأجهزة تلفاز آبل

أطلقت منصة محادثات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت “زووم Zoom” تطبيقًا خاصًا بها لأجهزة تلفاز آبل Apple TV 4K في متجر آب ستور لنظام tvOS.

ويمكن لمالكي أجهزة تلفاز آبل من الجيل الثاني فما أحدث تنزيل تطبيق زووم وتثبيته على أجهزتهم والاستفادة من خاصية “استمرارية الكاميرا” التي طورتها آبل في أجهزتها، وهي خاصية تتيح استخدام كاميرا هواتف آيفون وأجهزة آيباد ككاميرا ويب لإمكانية إجراء المحادثات المرئية في تلفاز آبل عبر التطبيقات المخصصة لذلك، مثل تطبيق فيس تايم وغيره.

ويُعد استخدام تطبيق زووم سهلًا في أجهزة تلفاز آبل، حيث يمكن تسجيل الدخول إلى الحساب إما عبر زيارة عنوان خاص للاقتران مع الهاتف لإدخال الرمز المعروض على التلفاز، أو إدخال بيانات الاقتران يدويًا.

وعند تسجيل الدخول، يطلب تطبيق زووم الاتصال بالهاتف، حيث يعرض إشعارًا على الهاتف لبدء الاتصال.

ووفقًا لما جاء في صفحة التطبيق الجديد في متجر آب ستور، فسوف يتيح التطبيق عدة مزايا للمستخدمين، ومنها إمكانية الانضمام إلى الاجتماعات بضغطة زر، وإجراء المحادثات بجودة عالية للصورة والصوت، وإدماج التقويم لترتيب مواعيد الاجتماعات، وعرض الدردشات في أثناء الاجتماعات، وغيرها من المزايا.

وتُعد زووم منصة لتقديم خدمات الاجتماعات والفيديو عبر الإنترنت، سواءً للاستخدام الشخصي أو في الشركات أو المؤسسات التعليمية، وقد حظيت المنصة بشعبية واسعة خلال فترة انتشار العمل والتعلم عن بُعد في أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.