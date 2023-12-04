أمازون تحدث تطبيق أليكسا للأجهزة المحمولة

أطلقت أمازون تحديثًا جديدًا لتطبيق أليكسا للأجهزة المحمولة، حيث أعادت تصميم التطبيق لتسهيل استخدامه في التحكم في الأجهزة المنزلية وإضافة المزيد من خيارات التخصيص.

ووفقًا لمدير قطاع المنزل الذكي في أمازون، تشارلي فرينش، فإن التركيز الأساسي لإعادة التصميم هو وضع أدوات التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية في المقدمة والوسط، لتسهيل وصول المستخدمين إلى أجهزتهم قدر الإمكان.

وشهد تطبيق أليكسا تعديلات واسعة وجوهرية في واجهة المستخدم، حيث عدّلت أمازون الصفحة الرئيسية، وجعلتها أكثر تنظيميًا، كما منحت المستخدمين القدرة على تخصيصها، لإضافة العناصر التي يودون رؤيتها واستخدامها.

وفي الصف العلوي للصفحة الرئيسية، أضافت أمازون قائمة قابلة للتمرير جانبيًا تضم أزرار اختصار للأجهزة المنزلية وأدوات أليكسا، مع إمكانية تخصيصها والاختيار من بين نحو 17 اختصارًا مختلفًا، كما أضافت أمازون قسم “المفضلة” إلى الصفحة الرئيسية للتحكم السريع في الأجهزة الأكثر استخدامًا مثل المصابيح والأقفال بضغطة زر.

وتحت قسم المفضلة، تعرض أمازون بعض الإعلانات الترويجية لخدماتها ومنتجاتها، ولا يؤثر وجود تلك الإعلانات في تجربة استخدام التطبيق.

وحدّثت أمازون صفحة “الأجهزة” لعرض كافة الأجهزة الذكية المتصلة بالتطبيق، والوصول إلى الإعدادات المتقدمة الخاصة بها، مع إمكانية البحث عن الأجهزة أو فرزها بطرق مختلفة.

وفي بعض إصدارات هواتف آيفون وأجهزة آيباد، يتوفر خيار “عرض الخريطة” الذي يوفر إمكانية عرض الأجهزة المنزلية على مخطط للمنزل والتفاعل معها، ولا يزال ذلك الخيار قيد التجربة.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق أليكسا الجديد مجانًا من متجر آب ستور أو جوجل بلاي.