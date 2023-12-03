تقرير: شحنات الحواسيب الشخصية ستنمو بنسبة قدرها 8% في عام 2024

وفقًا للتقرير الجديد من Canalys، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تحليل أسواق التكنولوجيا، فإن شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية (التي تشمل الحواسيب المكتبية والمحمولة ومحطات العمل) في جميع أنحاء العالم على وشك الانتعاش بعد 7 أرباع متتالية من الانخفاض المتواصل.

ومن المتوقع أن يعود السوق إلى النمو بنسبة قدرها 5% في الربع الأخير من عام 2023، مدعومًا بموسم العطلات القوي الذي يساعد في تحقيق مبيعات جيدة.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تصل شحنات الحواسيب الشخصية في عام 2024 إلى قرابة 267 مليون حاسوب، مرتفعة بنسبة قدرها 8% مما كانت عليه في عام 2023، بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، ومن ذلك ترقية المستخدمين نظام ويندوز 11 وظهور مجموعة من الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي المستندة إلى معمارية Arm.

وقال (بن يه)، وهو محلل في شركة Canalys: “إن سوق الحواسيب الشخصية عالميًا يسير في طريق التعافي ومن المقرر أن يعود إلى مستويات الشحنات نفسها التي كانت في عام 2019 بحلول العام المقبل.

سيكون تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة أجهزة الحواسيب الشخصية واضحًا، إذ يركز توجه المصنعين على جمهور اللاعبين عبر مصنعي المعدات الأصلية (OEM) ومصنعي المعالجات ومزودي أنظمة التشغيل بالإضافة إلى تقديم نماذج جديدة مهيأة للذكاء الاصطناعي في عام 2024، وستعمل هذه الخطوات في تعزيز الطلب خاصة في القطاع التجاري. من المتوقع أن يصل إجمالي حصة الشحن من أجهزة الحواسيب التي تدعم الذكاء الاصطناعي إلى قرابة 19% في عام 2024. وهذا يمثل جميع منتجات Mac من سلسلة M. وبسبب ظهور إقبال في استخدام وظائف الذكاء الاصطناعي، فإن شركة Canalys تتوقع تصاعدًا سريعًا في تطوير واعتماد أجهزة الحواسيب التي تدعم الذكاء الاصطناعي”.

وقال إيشان دوت، المحلل الرئيسي في شركة Canalys: “ردود الفعل المتعلقة بأداء أعمال أجهزة الحواسيب الشخصية في العام المقبل تبدو إيجابية، وقرابة 47% من الشركاء الذين استُطلعت آراؤهم في شهر نوفمبر يتوقعون أن تنمو شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز بنسبة قدرها 10% أو أكثر في العام المقبل. وسيكون للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة جيدة، في ظل الصعوبات التي شهدها الاقتصاد في الآونة الأخيرة إذ كان له تأثيرات كبيرة نسبيًا في قدرة تلك الشركات على تحقيق ميزانية لشراء أجهزة الحواسيب الشخصية على مدار الأرباع القليلة الماضية. وسيشهد العام المقبل أيضًا انتشارًا لأجهزة الحواسيب المستندة إلى معمارية Arm، التي تعتمد إلى حد كبير على رقاقة X Elite من كوالكوم”.