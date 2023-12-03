تقرير: ارتفاع كبير في أسعار أقراص HDD بداية عام 2024

تُعد شركة Lisenko، التي يقع مقرها الرئيسي في اليابان ويعمل فيها أكثر من 25000 موظف، واحدة من الشركات المصنعة القليلة المتخصصة في تصنيع الطبقات الأساسية لمحركات الأقراص الصلبة (HDD).

المصنع الذي أنشئ في عام 1990 كان مخصصًا في المقام الأول لإنتاج الأقراص الرقيقة، ونظرًا إلى التحولات في ديناميكيات الصناعة التي جعلت من إنتاج الأقراص الصلبة في تايوان أقل قدرة على المنافسة، اتخذت شركة Lisenko قرار إغلاق المنشأة الخاصة بها. هذا القرار يؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 600 موظف على مراحل متعددة.

في الآونة الأخيرة أوقف كبار موردي محركات الأقراص الصلبة عمليات التصنيع، مما أدى إلى توقعات بزيادة كبيرة في الأسعار في بداية عام 2024. وتشير التقارير إلى أن شركة Lisenko، المعروفة سابقًا باسم Heqiao، على وشك إغلاق مصنعها الواقع في حديقة هسينشو للعلوم في تايوان.

وكان من المقرر أن يكون عام 2023 هو عام محركات الأقراص الصلبة HDD بحجم قدره 30 تيرابايت، إذ تطمح كل من سيجيت وويسترن ديجيتال إلى تحقيق هذا الإنجاز.

في وقت سابق، أعلنت ويسترن ديجيتال عن بدء الشحنات الكبرى لمحركات الأقراص الصلبة (HDD) من سلسلة CMR المكونة من 10 أقراص بحجم قدره 24 تيرابايت إلى عملاء مراكز البيانات في القطاع التجاري والبيئات السحابية والحوسبة الفائقة.

من خلال الاستفادة من ابتكارات تقنية Ultrastar، يوفر محرك الأقراص الصلبة WD Gold بحجم قدره 24 تيرابايت ما يصل إلى 2.5 مليون ساعة من متوسط العمر التشغيلي بين الأعطال (MTBF)، ويتميز بتقنية الحماية من الاهتزاز، وهو مصمم للتعامل مع أعباء العمل التي تصل إلى 550 تيرابايت سنويًا ويأتي مع ضمان محدود لمدة تبلغ 5 سنوات.