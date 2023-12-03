تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة هواتف جالاكسي S24 القادمة

نشر موقع “ويندوز ريبورت” تقريرًا جديدًا تناول كافة التفاصيل المتعلقة بهواتف سامسونج جالاكسي S24 الرائدة المنتظر إطلاقها مطلع العام المقبل.

وبحسب التقرير، فإن سامسونج ستحافظ على نهجها المتبع خلال السنوات الأخيرة بإطلاق 3 إصدارات مختلفة من السلسلة؛ إصدار أساسي بالإضافة إلى إصداري بلس وألترا.

وعلى الأرجح، سيأتي هاتف سامسونج جالاكسي S24 الأساسي بشاشة قياسها 6.2 إنشات بدقة +Full HD بتردد يصل إلى 120 هرتزًا مع معالج إكسينوس 2400، وكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا واسعة المجال وأخرى مكبرة حتى 3 مرات، وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 128 و 256 و 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وأما هاتف جالاكسي S24 بلس فسيأتي بشاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة +QHD بتردد قدره 120 هرتزًا، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 الجديد، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير، ونظام كاميرات مثل الإصدار الأساسي.

وبالنسبة لإصدار ألترا، فسوف يأتي بشاشة قياسها 6.8 إنشات بدقة+QHD بمعالج سنابدراجون 8 جين 3، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

وستطرح سامسونج إصدار ألترا بتصميم مختلف يعتمد على وجود شاشة مسطحة وزوايا حادة بالإضافة إلي إطار مصنوع من التيتانيوم، مع استمرار وجود القلم المرفق.

وسيحمل إصدار ألترا كاميرا خلفية أساسية بدقة 200 ميجابكسل مع كاميرا واسعة المجال وكاميرتي تكبير.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن سامسونج تنوي إضافة الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى السلسلة بالاستعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها “غاوس Gauss” وقدرات المعالجات الجديدة.