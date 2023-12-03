ازدياد ملحوظ في مبيعات سلسلة بطاقات AMD RX 7900 في الصين

بسبب المشاكل التي تواجه بطاقة RTX 4090 ونقصها في السوق الصيني بسبب العقوبات، لوحظت زيادة كبيرة في طلب البطاقات الرسومية من معمارية AMD RDNA 3 وخاصة طُرُز Radeon RX 7900 XTX و XT وفقًا لموقع EXPreview الصيني.

أدت العقوبات الأمريكية إلى محدودية توفر العديد من المنتجات التقنية في الصين، التي تشمل مسرعات الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا H100 و A100، والبطاقة الرسومية القوية للغاية مثل RTX 4090.

وآخر المعلومات تقول إن إنفيديا تعمل على تطوير نسخة معدلة من بطاقة RTX 4090، باسم RTX 4090 D، خاصة للسوق الصيني لاجتياز هذه القيود المفروضة من قبل وزارة التجارة الأمريكية.

من المثير للاهتمام، أنه مع هذه الزيادة بقيت أسعار البطاقات الرسومية من سلسلة AMD Radeon RX 7900 مستقرة نسبيًا، مما يشير إلى استجابة السوق المرنة لحجم الطلب. لكن في الوقت نفسه، تواجه AMD التحدي المتمثل في تحقيق حجم الإنتاج المخطط له من وحدتي معالجة الرسوم Navi 31 XTX و XT لتلبية حجم الطلب الهائل.

المعلومات تقول إن حجم الإنتاج الحالي لسلسلة بطاقات RX 7900 لن يكفي خلال المرحلة المقبلة، وهذا لن يؤدي فقط إلى نقص حاد في الربع الرابع من عام 2023، بل قد يمتد إلى الربع الأول من عام 2024؛ مما يطيل مدة النقص بالتزامن مع حجم الطلب الهائل. هذا يعني أيضًا ارتفاع أسعار البطاقات بسبب النقص الحاصل مما يدخلنا مرة أخرى في معضلة أسعار البطاقات من جديد.

العوامل الجيوسياسية والقيود التجارية في سوق البطاقات الرسومية سمحتا لشركة AMD بتحقيق قبول هائل لسلسلة البطاقات الرسومية المستندة إلى معمارية RDNA 3 في السوق الصينية، وربما يستمر هذا الطلب الكبير إلى حين إطلاق بطاقة RTX 4090 D في بداية عام 2024.