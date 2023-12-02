واتساب قد تتيح لك نشر تحديثات الحالة عبر إنستاجرام

طرحت واتساب تحديثًا جديدًا من خلال برنامجها التجريبي ضمن متجر جوجل بلاي، وتوضح النسخة التجريبية التي تأتي برقم الإصدار 2.23.25.20 أن المنصة تطور ميزة اختيارية من أجل مشاركة تحديثات الحالة عبر إنستاجرام، وقد تكون هذه الميزة متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

وظهرت في النسخة التجريبية السابقة التي جاءت برقم الإصدار 2.23.9.22 أن المنصة تطور ميزة اختيارية من أجل السماح بالنشر التلقائي لتحديثات الحالة عبر قصص فيسبوك، ويبسط هذا التحسين عملية تحديث حالة الشخص عبر تطبيقات مختلفة، مما يساعد المستخدمين في توفير الوقت في حالة رغبتهم بنشر المحتوى نفسه عبر كل من واتساب فيسبوك.

وتواصل واتساب تطوير طرق جديدة من أجل نشر تحديثات الحالة من خلال تطوير ميزة اختيارية لنشرها عبر إنستاجرام، وبالإضافة إلى خيار القدرة على نشر تحديثات الحالة عبر فيسبوك، تعمل واتساب أيضًا على تحسين ميزة النشر لجعلها متوافقة مع إنستاجرام، ومن المقرر إصدارها في المستقبل.

ويتحكم المستخدمون دائمًا في المحتوى الذي يريدون نشره من خلال إدارة جمهور قصة إنستاجرام، وتساعد هذه الميزة المستخدمين في توفير الوقت، وتعزز أيضًا موثوقية واتساق نشر المحتوى عبر واتساب وإنستاجرام، مع ملاحظة أن هذه الميزة اختيارية، مما يسمح للمستخدمين بتحديد إذا كانوا يريدون تمكينها أم لا.

ويوفر إدماج ميزة تسمح للمستخدمين بنشر تحديثات الحالة عبر إنستاجرام العديد من المزايا، إذ إن إتاحة خيار نشر تحديثات حالة واتساب بشكل مباشر عبر إنستاجرام يعزز عملية تحديث الحالة عبر منصات متعددة، إلى جانب الميزة البارزة المتمثلة في توفير الوقت.

ويستطيع المستخدمون تنفيذ الإجراء في خطوة واحدة بدلًا من الاضطرار إلى إنشاء تحديثات منفصلة ونشرها عبر واتساب وإنستاجرام. وتسمح الكفاءة المكتسبة من خلال هذا التكامل للمستخدمين بالتفاعل مع الجمهور عبر كلا المنصتين بسهولة كبيرة.

يشار إلى أن واتساب طرحت قبل أيام قليلة خاصية “الرمز السري”، التي تتيح للمستخدمين إخفاء الدردشات المقفلة في التطبيق، وعدم إظهارها إلا بعد كتابة الرمز السري في شريط البحث داخل التطبيق.