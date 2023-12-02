هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنضم إلى تحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات 

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم انضمامها إلى تحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك على هامش أعمال فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) المقام حاليًا في دبي، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (دورين بوغدان مارتن).

ويضم تحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في عضويته عددًا من الكيانات والمؤسسات الدولية على مستوى العالم، ويهدف إلى تحفيز فرص الشراكات وتوسيع نطاق التنسيق مع مجتمع الاتصالات والتقنية للمشاركة في إيجاد الحلول الرقمية لمعالجة تحديات المناخ، من خلال الانتقال إلى بنية تحتية رقمية تمكن الحلول البيئية المستدامة.

وكشفت الهيئة أنها تقود مسار الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات والتقنية، وهو واحد من المسارات الستة للتحالف؛ التي تشمل:

مسار تقليل انبعاثات قطاع الاتصالات والتقنية.

مسار الحلول المناخية المتقدمة من خلال البيانات والتقنية.

مسار تنفيذ المعايير الخضراء.

مسار تسهيل الانتقال الأخضر في الصناعات من خلال التقنيات الحديثة.

مسار الاستفادة من الأنظمة الرقمية للإنذار المبكر والتنبيهات عن الكوارث.

وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أنها تسعى من خلال انضمامها إلى التحالف إلى تسخير جهودها لوضع الحلول الرقمية المستدامة لمعالجة تحديات المناخ، وتطوير تنظيمات تمكن الاقتصاد الدائري للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل آثار التغير المناخي، والانتقال إلى بنية تحتية رقمية صديقة للبيئة من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات الأمم المتحدة.

تعزيزا لجهود المملكة في دعم وتمكين الاستدامة الرقمية؛#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعلن انضمامها لتحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وشركائها الدوليين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على هامش أعمال مؤتمر #COP28 #GreenDigitalAction

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كما تنظم الهيئة – على هامش أعمال فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) – جلسة حوارية بعنوان: (الاقتصاد الدائري) حول جهود المملكة في قيادة الاستدامة الرقمية، بمشاركة توماس لمانوسكاس؛ نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلين من الدول المستفيدة من مبادرة (تطوير التنظيمات الدولية للنفايات الإلكترونية) التي أطلقتها المملكة.

وقد أطلقت المملكة مبادرة (تطوير التنظيمات الدولية للنفايات الإلكترونية) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، لتطبيق التنظيمات في دول زامبيا ورواندا وباراغواي، التي ستسهم في تقديم حلول ابتكارية تنظيمية للتحديات التي تواجه معالجة النفايات الإلكترونية عالميًا، ورفع الوعي بين المنظمين وأصحاب الصناعات بشأن الدور المهم لتنظيمات الاقتصاد الدائري للحد من النفايات الإلكترونية.

وتأتي مشاركة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في فعاليات مؤتمر (COP28) تعزيزًا لمساعي المملكة في قيادة الجهود الدولية الممكنة للاستدامة الرقمية، بما يتماشى مع توجهاتها الداعمة للاقتصاد الدائري، حيث عملت المملكة على العديد من المبادرات النوعية التي أسهمت في رفع الوعي ونشر أفضل الممارسات في استخدامات التقنية لمستقبل ومجتمع مستدام.