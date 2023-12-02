هونر تطلق X7B مع كاميرا بدقة قدرها 108 ميجابكسل

أطلقت هونر X7b، وهو الهاتف الذكي الجديد ذو السعر المنخفض من العلامة التجارية على الساحة العالمية، مع أنه يحتوي على بطارية كبيرة السعة وكاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل ومجموعة شرائح Snapdragon 680.

وتدعم شريحة كوالكوم تقنية LTE فقط، مما يعني أن X7b يقتصر على شبكات الجيل الرابع 4G، إلى جانب دعم الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق وبلوتوث 5 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS والاتصالات الميدانية القريبة NFC.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها 1080×2412 بكسل ومعدل تحديث قدره 90 هرتز، وهي معتمدة من TUV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض. وتتضمن الشاشة المسطحة فتحة واحدة من أجل الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة بقياس f/2.0.

وتوجد ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية موضوعة داخل دائرتين كبيرتين باللون الأسود. وتبلغ دقة العدسة الرئيسية ما يصل إلى 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة بقياس f/1.8، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة بقياس f/2.2، وعدسة ماكرو أساسية بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة بقياس f/2.4.

وتعد نقطة البيع الرئيسية لهاتف هونر الجديد هي البطارية ذات السعة الكبيرة البالغة 6000 ميلي أمبير، ، وهي توفر ما يصل إلى 18 ساعة من الفيديو، أو 24 ساعة من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو 69 ساعة من بث الموسيقى، كما أنها قابلة لإعادة الشحن عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 35 واط باستخدام محول هونر المسمى SuperCharge المرفق في العلبة.

ويحتوي X7b على 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت يمكن توسيعها من خلال فتحة بطاقة microSD.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 13. ويتوفر X7b بثلاثة ألوان، ويبلغ سعره رسميًا 249 دولارًا، مع أن السعر قد يختلف قليلًا من سوق إلى أخرى.

ويثبت جهاز X7b أن السعر المنخفض لا يعني التنازل عن المزايا الأساسية، مما قد يجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين المهتمين بالسعر الذين يبحثون عن هاتف ذكي جديد.