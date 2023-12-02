يشترك هاتفا Redmi 13C و Oppo A79 5G في العديد من المواصفات، وأبرزها: نوع الشاشة وقياسها، ومعدل التحديث، ودقة الكاميرا الأساسية، وسعة البطارية، وكلاهما من هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

يتفوق هاتف أوبو على هاتف ردمي بدقة الشاشة وسطوعها، وسرعة الشحن، ويُباع بسعر أعلى قليلًا. ولتتعرف جميع المواصفات التي يتمتع بها كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Redmi 13C و Oppo A79 5G:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتفا Redmi 13C و Oppo A79 5G بتصاميم مختلفة ولكنهما متقاربان في الأبعاد، إذ يبلغ طول هاتف ردمي 168 مم، ويبلغ وزنه 192 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8.1 مم، أما هاتف أوبو فيبلغ طوله 165.6 مم، ويبلغ وزنه 193 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8 مم.

يتوفر هاتف Oppo A79 5G بلونين، هما: الأسود (Mystery Black)، والأخضر (Glowing Green)، ويتوفر هاتف Redmi 13C بأربعة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأخضر (Clover Green)، والأبيض (Glacier White)، والأزرق (Navy Blue).

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتفا Redmi 13C و Oppo A79 5G شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

تختلف الشاشتان في الدقة والسطوع؛ إذ تبلغ دقة الشاشة في هاتف شاومي 720 × 1600 بكسل، وتمتاز بسطوع تصل ذروته إلى 600 شمعة/ المتر المربع، أما هاتف Oppo A79 5G فيضم شاشة بدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 680 شمعة/ المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتف OPPO A79 5G كاميرا خلفية ثنائية العدسات، أما هاتف شاومي Redmi 13C فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 في كلا الهاتفين، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OPPO A79 5G بمعالج (MediaTek Dimensity 6020) الثماني النوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

أما هاتف شاومي Redmi 13C فيعمل بمعالج (MT6769Z Helio G85) من MediaTek الثماني النوى والمصنع بتقنية 12 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.0 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G52 MC2).

يعمل هاتف أوبو بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم ColorOS 13.1. ويعمل هاتف Redmi 13C بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي.

وفيما يتعلق بسعة ذاكرة التخزين، يتوفر هاتف OPPO A79 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، أما هاتف ردمي فيتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية في كلا الهاتفين.

أما فيما يتعلق بالأداء، فيمكن لكلا الهاتفين تشغيل جميع التطبيقات بسلاسة، وبفضل دعم التوسعة في مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية ستتمكن من تخزين جميع الصور والملفات دون أن تواجه مشكلة نفاد مساحة التخزين.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتفا Redmi 13C و Oppo A79 على بطاريات تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدوم طاقة البطارية في هاتف أوبو لمدة قدرها 14 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها ست ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، أما في هاتف Redmi 13C فتدوم لمدة تصل إلى 23 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بالشحن، فإن بطارية هاتف Oppo A79 تدعم تقنية الشحن السريع (SUPERVOOC) بقدرة تبلغ 33 واطًا، وعند الشحن لمدة نصف ساعة ستصل نسبة طاقة البطارية إلى 51%.

أما بطارية Redmi 13C فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، وكل خمس دقائق من الشحن تسمح لك بتشغيل الموسيقا لمدة خمس ساعات.

السعر:

يُباع هاتف OPPO A79 5G بسعر قدره 240 دولارًا، ويُباع هاتف شاومي Redmi 13C بسعر يبدأ من 140 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Xiaomi Redmi 13C و Oppo A79 5G:

المواصفات Xiaomi Redmi 13C OPPO A79 5G المعالج معالج (MT6769Z Helio G85) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 12 نانومتر. معالج (Dimensity 6020) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. مزايا التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. الاتصال تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود (Midnight Black)، والأخضر (Clover Green)، والأبيض (Glacier White)، والأزرق (Navy Blue). الأسود، والأخضر. الوزن 192 جرامًا. 193 جرامًا. السعر يبدأ من 140 دولارًا . 240 دولارًا.