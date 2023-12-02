مقارنة بين جهازي Galaxy Tab A9 و Honor Pad X9

يُعدّ جهازا Galaxy Tab A9 و Honor Pad X9 من أجهزة أندرويد اللوحية من الفئة المتوسطة، ويُباعان بأسعار متقاربة، ويشتركان في بعض المواصفات. ولكن جهاز هونر يتفوق على جهاز سامسونج بدقة الشاشة وقياسها، وسعة البطارية، ومع ذلك يمتاز جهاز سامسونج بدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، ويتوفر بعدة ألوان، ويضم كاميرا خلفية بدقة أعلى من دقة كاميرا جهاز هونر.

وفيما يلي، سنوضح جميع مواصفات جهازي Honor Pad X9 و Galaxy Tab A9:

التصميم:

يمتاز جهاز Honor Pad X9 اللوحي بأنه نحيف وخفيف الوزن؛ إذ يبلغ سُمكه 6.9 ملم، ويزن 495 جرامًا، أما جهاز سامسونج Galaxy Tab A9 فيأتي في هيكل أسمك قليلًا، ولكنه أخف وزنًا من جهاز هونر؛ إذ يبلغ سُمكه 8 ملم، ويزن 332 جرامًا.

يتوفر جهاز هونر بلون واحد فقط هو: الرمادي (Space Gray)، أما جهاز Galaxy Tab A9 فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Graphite)، والفضي، والأزرق الداكن (Navy).

الشاشة:

يضم جهازا Honor Pad X9 و Galaxy Tab A9 شاشة من نوع (TFT LCD)، وتأتي الشاشة بقياس قدره 11.5 بوصة في جهاز هونر، وبدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. أما جهاز سامسونج فيضم شاشة أصغر قليلًا تأتي بقياس قدره 8.7 بوصات، وبدقة قدرها 1340 × 800 بكسل.

الكاميرا:

يضم جهازا Honor Pad X9 و Galaxy Tab A9 كاميرا خلفية أحادية العدسة، تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل في جهاز هونر، وبدقة قدرها 8 ميجابكسل في جهاز سامسونج. وكلتا الكاميرتين تدعمان تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فيضم جهاز Honor Pad X9 كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، ويضم Galaxy Tab A9 كاميرا أمامية بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Honor Pad X9 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 685) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 610)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 7.1.

أما جهاز Galaxy Tab A9 فيعمل بمعالج (Mediatek Helio G99) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.

يتوفر جهاز هونر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت. أما جهاز سامسونج فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 4 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 أو 128 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يدعم جهاز Honor Pad X9 شبكات الواي فاي (Wi-Fi ac) وتقنية البلوتوث 5.1، ويدعم جهاز Galaxy Tab A9 شبكات الواي فاي (Wi-Fi ac) أيضًا، وتقنية البلوتوث 5.3.

أما فيما يتعلق بالبطارية والشحن، فيحتوي جهاز Honor Pad X9 على بطارية تبلغ سعتها 7250 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 10 واط، ويحتوي جهاز Galaxy Tab A9 على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر:

يُباع جهاز Galaxy Tab A9 بسعر يبدأ من 749 ريالًا سعوديًا، ويُباع الجهاز اللوحي Honor Pad X9 بسعر قدره 799 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي Galaxy Tab A9 و Honor Pad X9:

المواصفات Honor Pad X9 Galaxy Tab A9 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 685) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر. معالج (Mediatek Helio G99) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (TFT LCD) بقياس قدره 11.5 بوصة. من نوع (TFT LCD) بقياس قدره 8.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. 64 أو 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جيجابايت. 4 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. يدعم. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. البطارية تبلغ سعتها 7250 ميلّي أمبير/ الساعة. تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الرمادي (Space Gray). الأسود، والفضي، والأزرق ( Navy). الوزن 495 جرامًا. 332 جرامًا. الأبعاد 267.3 × 167.4 × 6.9 مم. 211 × 124.7 × 8 مم. السعر 799 ريالًا سعوديًا. يبدأ من 749 ريالًا سعوديًا.