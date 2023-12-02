مايكروسوفت تعتزم إطلاق نظام ويندوز 12 منتصف عام 2024

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق نظام التشغيل المنتظر ويندوز 12 منتصف عام 2024 المقبل، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تايوانية نقلًا عن مصادر مطلعة.

وأفادت صحيفة “كوميرشال تايمز” التايوانية نقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة آيسر، ورئيس شركة كوانتا المتخصصة في إنتاج الحواسيب، بأن إطلاق ويندوز 12 سيكون بحلول شهر يونيو/ حزيران في عام 2024 المقبل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مايكروسوفت ستطلق الإصدار القادم من نظام ويندوز خلال عام 2024 دون الإشارة إلى موعد محدد، كما توقعت إطلاق إصدار خاص من النظام معتمد على التطبيقات والخدمات السحابية.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت نظام ويندوز 11 في أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2021، كما أطلقت نظام ويندوز 10 في يوليو/ تموز في عام 2015.

وتوقع التنفيذيون أن يتزامن إطلاق ويندوز 12 مع إطلاق جيل جديد من الحواسيب الشخصية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إشارة إلى صعوبة توقع الطلب عليها.

ولم يرد ممثلو مايكروسوفت بشكل رسمي على تلك التقارير حتى الآن.

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم من نظام التشغيل ويندوز مع حضور قوي لقدرات الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد مايكروسوفت من الشركات الرائدة في ذلك المجال، بفضل شراكتها مع شركة OpenAI التي تقف وراء روبوت ChatGPT وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكانت مايكروسوفت قد أدمجت بالفعل العديد من الأدوات والخيارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز، وأبرزها مساعد “كوبيلوت” المستند إلى نموذج GPT-4.