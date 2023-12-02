مايكروسوفت تخطط لإطلاق متجر إكس بوكس المحمول

تجري مايكروسوفت محادثات مع شركاء من أجل المساعدة في إطلاق متجر ألعاب محمول ينافس مكانة آبل وجوجل المهيمنة في هذا المجال، وذلك وفقًا لتصريحات فيل سبنسر، الذي يقود قسم إكس بوكس في الشركة.

وقال سبنسر: “يعد المتجر جزءًا مهمًا من إستراتيجيتنا وهو شيء نعمل عليه بنشاط اليوم مع شركاء آخرين يرغبون أيضًا في رؤية المزيد من الخيارات لكيفية تحقيق الدخل عبر الهاتف”.

ورفض المسؤول التنفيذي تحديد موعد محدد من أجل إطلاق المتجر الإلكتروني، الذي أشارت تقارير سابقة إلى أنه قد يكون في العام المقبل، وقال: “لا أعتقد أن هذا قد يستغرق عدة سنوات، أعتقد أن هذا أقرب من ذلك”.

ووسعت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام خدمة الاشتراك في Game Pass للاعبين عبر الحواسيب إلى 11 دولة جديدة في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى زيادة في العملاء بنسبة 7 في المئة.

وأوضح سبنسر أن بيرو وكوستاريكا هما الدولتان المتميزتان من حيث اهتمام العملاء، إذ تمثلان نحو نصف الاشتراكات الجديدة.

وتعد البرازيل السوق الكبرى الثانية بالنسبة لخدمة الاشتراك Game Pass على الصعيد العالمي، وقال سبنسر: “تقود البرازيل من نواحٍ عديدة الكثير من الاتجاهات التي نراها على مستوى العالم”.

ويعد الهاتف المحمول مهمًا جدًا في البرازيل، وتتخلف مايكروسوفت بشكل ملحوظ في هذا المجال.

وأكملت الشركة سابقًا عملية استحواذ بقيمة 69 مليار دولار على شركة الألعاب العملاقة أكتيفيجن بليزارد، التي أوضح سبنسر أنها كانت مدفوعة جزئيًا بحضور أكتيفيجن بليزارد القوي في ألعاب الهاتف المحمول مع نجاحات، مثل Candy Crush و Call of Duty Mobile.

وأشار إلى أن الصفقة ضرورية من أجل تعزيز البصمة الصغيرة نسبيًا لشركة مايكروسوفت في سوق ألعاب الهاتف المحمولة البالغة قيمتها 90 مليار دولار.

ومنع إتمام هذه الصفقة مايكروسوفت من المضي قدمًا بقوة في خطط متجرها للتطبيقات، إذ اكتملت الصفقة في شهر أكتوبر بعد ما يقرب من عامين من إعلانها.

وتأتي خطط الشركة من أجل الدخول إلى متاجر الأجهزة المحمولة خلال مناخ تنظيمي مليء بالتحديات وسط المعركة المستمرة بين آبل و Epic Games.