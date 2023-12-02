مايكروسوفت تختبر ميزة تحويل الهاتف إلى كاميرا ويب

تعمل مايكروسوفت على إضافة خاصية جديدة تتيح إمكانية ربط الهواتف الذكية مع أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز، واستخدامها ككاميرا ويب اعتمادًا على الكاميرا الموجودة في الهواتف.

وسوف تُغني تلك الميزة المستخدمين عن شراء كاميرا ويب عالية الجودة في وجود كاميرا الهاتف الذكي.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر برنامج “فون لينك Phone Link” الذي توفره مايكروسوفت لربط الهواتف الذكية بالحواسيب، وتتيحه للتحميل مجانًا لكافة المستخدمين.

ووفقًا للأكواد التي رُصدت في الإصدار الأخير من البرنامج، فستوفر مايكروسوفت إعدادات لبث كاميرا الهاتف على جهاز الحاسوب، مع خيارات تحكم تسمح بالتبديل بين الكاميرا الأمامية أو الخلفية، وخيار عدم الإزعاج، وغير ذلك من الخيارات.

وأضافت مايكروسوفت مجموعة كبيرة من تأثيرات الفيديو، مثل أوضاع HDR والأوضاع الليلية وتثبيت الصورة وتنقيح الوجه، كما توجد أيضًا ميزة “التأطير التلقائي” التي تبدو مشابهة لميزة “في الوسط Centre Stage” في أجهزة آبل، والتي تسمح بضبط ظهور المستخدم في إطار الفيديو على نحو تلقائي.

ولا يُعرف حتى الآن الأجهزة التي ستدعم تلك الميزة، لكن يتوقع أن تقتصر الميزة على بعض إصدارات الهواتف الذكية في البداية، ومنها بعض إصدارات سامسونج جالاكسي، وبعض الإصدارات الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد 14 الأحدث.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من التطبيقات التي توفر خاصية استخدام الهاتف الذكي ككاميرا ويب، ومنها تطبيق Camo وغيره من التطبيقات.

وتختبر مايكروسوفت تلك الميزة في الوقت الحالي، ولا يُعرف موعد إطلاقها مستقبلًا، وهي في المجمل تشبه ميزة “استمرارية الكاميرا” التي أضافتها آبل حديثًا إلى أجهزتها.