شركة OpenAI تؤجل إطلاق متجرها للعام المقبل

أعلنت شركة OpenAI تأجيل إطلاق “متجر GPT” للعام المقبل, بحسب رسالة بريد إلكتروني رسمية أرسلتها الشركة لعملائها.

وقالت الشركة في الرسالة إن “الأشياء غير المتوقعة جعلتنا مشغولين”، مما أدى إلى تأخير إطلاق متجر GPT، إذ كان مخططًا إطلاقه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت OpenAI قد كشفت عن إمكانية تخصيص مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها ChatGPT من أجل استخدامه في أغراض محددة تتماشى مع احتياجات المستخدمين خلال مؤتمر المطورين الذي عقدته بولاية سان فرانسيسكو في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكشفت الشركة أيضًا عن “متجر GPT” ليكون بمثابة سوق يمنح منشئي الإصدارات المخصصة من ChatGPT القدرة على بيعها ومشاركتها، وقالت إنها ستدفع لهم مبالغ مالية غير محددة بناءً على مقدار استخدام إصداراتهم، علمًا بأن عملية التخصيص نفسها لا تتطلب أي أكواد برمجية.

وشهدت شركة OpenAI أحداثًا مثيرة في الآونة الأخيرة تمثلت في إقالة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، من قِبل مجلس إدراتها، وتعيين رئيس تنفيذي مؤقت ثم آخر دائم، وقد تلى ذلك اضطرابات واسعة داخل الشركة وثورة جماعية لمئات الموظفين، ليعود ألتمان مجددًا إلى منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بعد إعلان انضمامه إلى مايكروسوفت.

وستشكل النماذج المخصصة من ChatGPT في متجر الشركة طفرة نوعية لمستخدمي الروبوت الذين يزيد عددهم على 100 مليون مستخدم أسبوعيًا، وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الشركة.