انطلاق المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب “WAICY” التي تنظمها سدايا وكاوست

انطلقت اليوم المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY)، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وذلك في مقر جامعة (كاوست) في ثول في محافظة جدة. وتستمر المسابقة حتى يوم غد الأحد الثالث من ديسمبر 2023.

ويأتي انطلاق المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب في المملكة بالتزامن مع انطلاقها في 39 دولة حول العالم، ويشارك في هذه المسابقة أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من التعليم العام، من بينهم 158 طالبًا وطالبة من المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة البنّاءة في إطار جهود (سدايا) الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، حيث تقام المسابقة العالمية للسنة الثانية على التوالي بدعم من (سدايا).

ويُعرض هذا العام أكثر من 6 آلاف مشروع تقدّم بها الطلاب المشاركون لتُناقش في 39 دولة عن ُبعد وحضوريًا بالتزامن، ومن بينها المملكة الذي يمثلها في المسابقة 158 طالبًا وطالبة من 7 مدارس من مراحل التعليم العام هي: مسك، والظهران، ومداك، وكاوست، وأرامكو، والعلا، ونيوم.

وتهدف (سدايا) إلى تزويد هذا الجيل بالمعارف والمهارات اللازمة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تتطلع إلى إيجاد جيل سعودي واعد في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه المسابقة واحدة من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم، وكان لهيئة سدايا السبق في تبنيها من أجل تزويد الجيل الواعد بقدرة تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامها لحل المشكلات الحقيقية، وفهم أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مجالات الحياة، وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وتُقام المسابقة بأسلوب مدمج حيث يقدم الطلاب مشروعاتهم عبر الموقع مع فيديو توضيحي للمشروع، ومن ثم يُخصص للمشروعات المرشحة الوقت والتاريخ لعرضها خلال المسابقة، وتتضمن مسارات المسابقة 3 مسارات هي:

"🌐 Dive into the future with the 2023 WAICY trailer! Young minds, big ideas, and groundbreaking AI projects. Witness the next generation of tech innovators in action. 🤖✨#WAICY2023 #AIRevolution #YouthInTech pic.twitter.com/GTtb2XN6W6

— WAICY: Young Minds, Mighty AI Ideas (@WAICY_Official) November 10, 2023