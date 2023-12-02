اتفاقية بين ديل و Imbue لبناء مجموعة حوسبة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي

أبرمت شركتا ديل و Imbue، وهي شركة مستقلة لأبحاث الذكاء الاصطناعي، وتدير نظامَ Imbue شركةُ voltage Park، وهي شركة حوسبة سحابية تعمل في بناء حلول للتعلم الآلي، اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لبناء مجموعة حوسبة جديدة عالية الأداء لنماذج التدريب الأساسية المُحسّنة للاستدلال.

يعد Imbue واحدًا من مختبرات الذكاء الاصطناعي المستقلة التي تطور نماذجها الأساسية، وتدربها باكتساب قدرات تفكير أكثر تقدمًا، مثل معرفة وقت طلب المزيد من المعلومات، أو تحليل وانتقاد مخرجاتها، أو تجزئة هدف صعب إلى أجزاء سهلة ثم تنفيذه.

تدرب Imbue وكلاء الذكاء الاصطناعي على تلك النماذج التي يمكنها إنجاز العمل للأشخاص في مجالات متنوعة بطرق قوية وآمنة ومفيدة. هدف Imbue هو إنشاء أدوات عملية لوكلاء البرمجيات التي تخوّل العاملين بالاستفادة عبر مجموعة واسعة من المجالات؛ ومن ذلك مساعدة المهندسين في كتابة التعليمات البرمجية الجديدة، ومساعدة المحللين في فهم وصياغة مقترحات السياسات المعقدة، وغير ذلك.

تستخدم Imbue مجموعة خوادم ديل PowerEdge XE9680 مع 10 آلاف وحدة من وحدات معالجة الرسوم إنفيديا H100؛ لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج الوكلاء التي يمكنها تصحيح الأخطاء في التعليمات البرمجية وتحليل المستندات الضخمة.

على المدى الطويل، تعمل الشركة على تصميم وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وجدارة بالثقة دون الحاجة إلى إشراف مستمر من قبل المستخدمين، مما يفتح الباب أمام مستقبل يمكن فيه للوكلاء على سبيل المثال التخطيط لإجازة نيابة عن مستخدميهم، وليس مجرد توليد عام لأفكار الرحلات والإجازات، مما يتيح للأشخاص قضاء أوقات فراغهم كيفما يشاؤون.

صُممت أنظمة ديل لتحقيق تسريع فائق للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتدريب على التعلم العميق، وهي مجهزة للتعامل مع حوسبة الذكاء الاصطناعي المعقدة من خلال ذاكرة وحدة معالجة الرسوم الكبيرة الحجم وعرض النطاق الترددي العالي. تعمل مزايا التبريد الذكي التي تتميز بها خوادم PowerEdge في الحفاظ على الأداء الرائع بكفاءة كبرى مع تقليل الأثر الكربوني الإجمالي وهي الغازات الناتجة التي تؤثر في الجو والبيئة.