إنفيديا تعمل على تطوير بطاقة رسومية حصرية للصين باسم RTX 4090 D

يبدو أن خطة إنفيديا القادمة إطلاق البطاقة الرسومية RTX 4090 D بمواصفات أقل قوة لتتجاوز القيود الأمريكية المفروضة على بطاقة RTX 4090.

وفقًا لموقع WCCFTech، هناك توجه حقيقي من إنفيديا لتجاوز مشكلة تصدير بطاقة RTX 4090 بعد أن وقعت البطاقة ضمن القيود الأمريكية المفروضة على المنتجات التي تُشحن إلى الصين. ولشحن البطاقة الرسومية RTX 4090 إلى الصين؛ يتعين على إنفيديا وشركائها الحصول الآن على رخصة تصدير من وزارة التجارة الأمريكية.

الحل البديل هو إطلاق إصدار أقل قوة من بطاقة RTX 4090، التي يقال إنها ستحمل اسم RTX 4090 Dragon وستطلق في أوائل عام 2024، ومن المفترض أن تتميز هذه البطاقة بأداء ومواصفات أقل لتتوافق مع لوائح التصدير الأمريكية.

يتعين على إنفيديا تحقيق شرط واضح حتى يُسمح بشحن البطاقة الرسومية RTX 4090 D إلى الصين بموجب ضوابط التصدير الأمريكية التي تنص على أن تأتي البطاقة أقل من نتيجة قدرها 4800 من إجمالي قوة المعالجة (TPP).

فيما يتعلق ببطاقة RTX 4090 نلاحظ أن إجمالي قوة المعالجة يصل إلى نتيجة قدرها 5286، في حين أن بطاقة RTX 4080 تصل إلى نتيجة قدرها 3117 من إجمالي قوة المعالجة، وهذا يعني أن بطاقة RTX 4080 يمكن تصنيعها وبيعها في الصين دون أي مشكلة، وما يجب على إنفيديا فعله هو إطلاق بطاقة تقع بين قوة قدرها RTX 4090 و RTX 4080 حتى يكون إجمالي قوة المعالجة أقل من نتيجة تبلغ 4800.

مواصفات وحدة معالجة الرسوم المستخدمة مع البطاقة الرسومية RTX 4090 D غير معروفة حتى الآن، لكن المرجح أن تفكر إنفيديا بالاعتماد على وحدة معالجة الرسوم AD102-250 مع تفعيل 100 وحدة SM فقط من أصل 144 وحدة SM، وخفض التردد حتى تحقق نتيجة قدرها 4428 من إجمالي قوة المعالجة وتصبح بمأمن من القيود المفروضة على تصدير البطاقة إلى الصين، في الوقت نفسه يُتوقع فتح باب كسر السرعة للمستخدمين حتى ترفع من الأداء بنحو أكبر.

تُعد السوق الصينية سوقًا ضخمة، إذ إن إجمالي عدد السكان أكثر بأربع مرات من الولايات المتحدة الأمريكية. ونتيجة لذلك، فإن الأمر يستحق وقت إنفيديا وجهدها لإطلاق بديل عن البطاقة الرسومية RTX 4090 للسوق الصينية بسعر مماثل، حتى تتمكن من استعادة سوق وحدات معالجة الرسوم ذات الفئة العليا.

المعلومات تؤكد أيضًا أن بطاقة RTX 4090 D هي واحدة من مجموعة من وحدات معالجة الرسوم التي تعمل إنفيديا على تصنيعها وفقًا للوائح الأمريكية. إذ تجهز إنفيديا أيضًا العديد من البطاقات الرسومية الإضافية التي تركز على الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء، التي تتوافق كذلك مع قيود الأداء المفروضة من وزارة التجارة الأمريكية لشحنها إلى الصين دون مشكلة.