يتطلّب التصميم الجرافيكي وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، خاصة عند العمل في مشاريع كبيرة، ولكن مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان أي مصمم جرافيكي الاستفادة من أدوات التصميم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسريع سير العمل، وزيادة الإنتاجية.

وفيما يلي سنذكر بعضًا من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتصميم الجرافيكي:

1- أداة Jasper Art:

Jasper Art هي أداة تصميم تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور متقنة في بضع ثوانٍ فقط بناءً على مطالبات المستخدم. وأبرز ما يميز Jasper Art هو التركيز في فهم تفضيلات المستخدم من خلال التعلم الآلي؛ إذ تتعلم Jasper Art أسلوب المستخدم وتفضيلاته والعناصر التي يستخدمها بكثرة، وتُصمم الصور والمنشورات اعتمادًا على ذلك.

من ناحية أخرى، تُعدّ Jasper Art أداة فعّالة في أتمتة المهام المتكررة؛ مما يسمح للمصممين بأتمتة المهام السهلة المتكررة والتركيز في الجوانب الأخرى لإنشاء تصاميم إبداعية.

يتطلّب استخدام أداة Jasper Art الاشتراك في الخطة المدفوعة بسعر قدره 49 دولارًا شهريًا.

2- منصة Designs.ai:

Designs.ai هي منصة شاملة للتصميم الجرافيكي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر مجموعة كبيرة من الأدوات التي تلبي احتياجات المصمم المختلفة، مثل: الأدوات الخاصة بإنشاء الشعارات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية، وتوفر Designs.ai حلًا شاملًا للمصممين الذين يحتاجون إلى أدوات تصميم تساعدهم في إنجاز المشاريع المتنوعة بسهولة.

ومن المزايا البارزة في أداة Designs.ai مزية Logomaker، التي تستخدم التعلم الآلي لفهم رغبات المستخدم وإنشاء شعارات تتماشى مع العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تُيسّر أداة توليد النماذج المدمجة في Designs.ai عملية التصميم؛ مما يسمح للمصممين بتحويل أفكارهم إلى تصاميم جاهزة للاستخدام بسرعة.

يتطلّب استخدام أداة Designs.ai الاشتراك في واحدة من الخطط المدفوعة، وتشمل:

خطة Basic بسعر قدره 19 دولارًا شهريًا.

خطة Pro بسعر قدره 49 دولارًا شهريًا.

خطة Enterprise بسعر قدره 169 دولارًا شهريًا.

3- أداة Midjourney:

Midjourney هي أداة تصميم تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتمتاز بواجهة سهلة الاستخدام، وتأتي مع مزايا قوية. وتُعدّ هذه الأداة خيارًا مناسبًا لكل من المبتدئين والمحترفين في مجال التصميم الجرافيكي.

ومن أبرز مزايا Midjourney قدرتها على تحليل التصاميم، ومساعدة المستخدمين في إنشاء تصاميم احترافية بسهولة. كما تحتوي على مزية الاقتراحات التي تقدم توصيات فيما يتعلق بالتصميم بناءً على رغبات المستخدم ومتطلبات المشروع. كما تساعد Midjourney المستخدمين في إنشاء لوحات فنية، وتقترح أنواع الخطوط الملائمة للتصميم، وتقترح تعديلات في شكل التصميم؛ مما يساعد المصممين في الحصول على الإلهام والأفكار الجديدة والعمل بكفاءة.

يتطلّب استخدام أداة Midjourney الاشتراك في واحدة من الخطط المدفوعة التي تشمل:

خطة Basic بسعر قدره 10 دولارات شهريًا.

خطة Standard بسعر قدره 30 دولارًا شهريًا.

خطة Pro بسعر قدره 60 دولارًا شهريًا.

4- أداة Adobe Sensei:

Adobe Sensei هي أداة تصميم تعمل بالذكاء الاصطناعي مدمجة في العديد من منتجات Adobe، مثل: Photoshop و Illustrator. ويمكن استخدامها للحصول على اقتراحات تساعدك في عملية التصميم، كما يمكنك استخدامها لأتمتة العديد من المهام المتكررة.

ومن أبرز سمات أداة Adobe Sensei قدرتها على فهم سياق المشروع، وتقديم الاقتراحات فيما يتعلق بالألوان، وأنواع الخطوط، وغيرها. وهذا يجعلها أداة مناسبة للمصممين الذين يتطلعون إلى تسريع سير عملهم ولأولئك الذين يستخدمون منتجات Adobe باستمرار.

ونظرًا إلى أن أداة Adobe Sensei مدمجة في منتجات Adobe المختلفة، فإن استخدامها لا يتطلّب أي اشتراك إضافي.

5- أداة Uizard:

Uizard هي أداة تصميم تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز بشكل أساسي في المساعدة في تصميم واجهات المستخدم (UI) للمواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتهدف هذه الأداة إلى تسهيل تنفيذ التصاميم المختلفة بتحويل المطالبات النصية التي يضيفها المصمم إلى تصاميم جاهزة للاستخدام.

ومن المزايا الرئيسية لأداة Uizard قدرتها على تحويل الرسومات المرسومة يدويًا إلى تصاميم رقمية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. كما تتضمن مزية الاقتراحات التي تساعد المستخدمين في تحسين الإنتاجية، وتسريع سير العمل، والحصول على أفكار جديدة.

وسواء كنت تعمل في مجال تصميم واجهة المستخدم (UI) وتتطلع إلى تسريع سير عملك أم كنت مصمم جرافيك ترغب في استكشاف طرق جديدة للإبداع، فإن أداة الذكاء الاصطناعي Uizard ستكون إضافة قيّمة إلى مجموعة الأدوات الأخرى التي تستخدمها.

يتوفر من أداة Uizard إصدار مجاني، لكنه محدود المزايا، وللوصول إلى جميع المزايا، يمكنك الاشتراك في واحدة من الخطط المدفوعة التالية:

خطة Pro بسعر قدره 12 دولارًا شهريًا.

خطة Business بسعر قدره 49 دولارًا شهريًا.