آبل تطلق Watch Series 9 باللون الأحمر

كشفت آبل عن إضافة نابضة بالحياة إلى تشكيلة Watch Series 9 مع تقديم خيار اللون الأحمر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية.

وتتميز الساعة بغلاف من الألمنيوم باللون الأحمر مع حزام رياضي باللون الأحمر، وهي مدعومة بالمعالج الجديد S9 SiP، وتتميز Watch Series 9 بإمكانات الصحة واللياقة والسلامة، بالإضافة إلى الإيماءة الجديدة للنقر المزدوج وميزة Precision Finding لجهاز آيفون.

وتتوفر أيضًا وجوه الساعة Palette و Solar Analog الجديدة باللون الأحمر، لتنضم إلى Metropolitan و World Time و Numerals Mono و Gradient و Stripes و Typograph في مجموعة من وجوه الساعة المخصصة للاحتفال باليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية.

وتتوفر منتجات (RED)، ومنها Watch Series 9 وآيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 13 و iPhone SE، والملحقات، ومنها حافظة السيليكون المزودة بميزة MagSafe لمجموعتي آيفون 14 وآيفون 13 بالكامل، للطلب عبر المتاجر الفعلية والمتجر الإلكتروني للشركة.

ودخلت الشركة منذ عام 2006 في شراكة مع منظمة (RED) من أجل دعم الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

وتظهر الشركة التزامها بالقضية من خلال توجيه العائدات من عمليات شراء محددة داخل التطبيق، إذ يذهب جزء من العائدات إلى الصندوق العالمي عندما يشتري العملاء منتجات (RED).

ويستخدم الصندوق العالمي 100 في المئة من مساهمة آبل في تمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

وساعد عملاء آبل على مدى السنوات الـ 17 الماضية في جمع أكثر من ربع مليار دولار، مما أتاح لملايين الأشخاص إمكانية الوصول إلى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المنقذ للحياة واختبار فيروس نقص المناعة البشرية، ومساعدة الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في منع نقل الفيروس إلى أطفالهن.

وتسهل آبل هذا العام دعم منظمة (RED) والصندوق العالمي عبر مشتريات العملاء، إذ يتبرع متجر تطبيقات آبل حتى تاريخ 4 ديسمبر بجميع عائدات عمليات الشراء داخل التطبيق لثلاث ألعاب إلى الصندوق العالمي، ومنها الصور الرمزية والدروع، ونجوم كرة القدم اللاعبين.

وتوسع آبل مبادرتها الخيرية من خلال التعهد بالتبرع بمبلغ دولار واحد من الآن وحتى تاريخ 8 ديسمبر مقابل كل عملية شراء تستخدم Apple Pay عبر موقع آبل الإلكتروني، أو تطبيق متجرها الإلكتروني، أو في أحد متاجرها الفعلية.

وتقتصر التبرعات على مبلغ أقصى قدره مليون دولار. ويذهب التبرع إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والمساعدة في تمويل البرامج الصحية الهامة التي تنقذ الأرواح.

ويستطيع العملاء شراء أي منتج أو ملحق من منتجات آبل والمساعدة في إنقاذ الأرواح، وتحتفل المئات من مواقع متاجر آبل الفعلية حول العالم بهذا اليوم من خلال الشاشات داخل المتجر.

وتوفر آبل من خلال خدماتها فرصًا لعملائها من أجل معرفة المزيد عن فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك المتأثرين بالمرض والأبطال الذين يحاربونه.

ويستطيع قراء Apple Books في الولايات المتحدة تصفح مجموعة خاصة من الكتب الخيالية والواقعية والكتب الصوتية من جميع أنحاء العالم التي تعزز الأصوات المتعددة في الكفاح من أجل التوعية بمرض الإيدز.

كما يمكن للمستمعين التعمق في تاريخ وباء فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة وخارجها، والاستماع إلى قصص من الناشطين والفنانين والأشخاص العاديين عبر Apple Podcasts.

ويمكن للمشاهدين استكشاف مجموعة من العروض والأفلام التي تسلط الضوء على التكلفة البشرية لوباء فيروس نقص المناعة البشرية عبر على تطبيق Apple TV.