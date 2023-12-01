Meizu 21 يأتي مع كاميرا بدقة 200 ميجابكسل

أطلقت ميزو هاتفها الذكي الرائد Meizu 21 الذي يعمل بنظام أندرويد في حدث إطلاق مخصص أقيم في الصين.

ويأتي الجهاز خلفًا لجهاز Meizu 20 الذي ظهر في السوق في شهر مارس من هذا العام، ويقدم الجهاز الجديد شرائح Snapdragon 8 Gen 3 وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وشحن سريع بقدرة 80 واط.

ويتميز الهاتف بشاشة من سامسونج من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. وتتميز الشاشة بحافات جانبية وعلوية متناظرة بقياس 1.74 ملم وتصل ذروة السطوع إلى 1100 شمعة في المتر المربع في الوضع التلقائي.

وأوضحت ميزو أن الجهاز قد اجتاز شهادة SGS Low Blue Light وشهادة +HDR10، كما أن إطار الجهاز حاصل على شهادة ZREAL.

وتقدم ميزو الهاتف بألوان الأسود والأرجواني والأخضر والأبيض، مع حصول الأخير أيضًا على حافات شاشة بيضاء متطابقة الألوان.

ويحصل Meizu 21 على شريحة Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم المقترنة بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويحتفظ الجزء الخلفي بتصميم الكاميرات المعدنية المدورة من Meizu 20، مع أننا نحصل الآن على كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر ISOCELL HP3 من سامسونج، وهو مستشعر كبير بقياس 1/1.4 بوصة مع فتحة عدسة بقياس f/1.69 وميزة التثبيت البصري للصورة.

وتتميز العدسة الثانية الفائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، في حين تأتي العدسة الثالثة البورتريه بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويوجد في الجهة الخلفية أيضًا نظام الإضاءة الحلقي التفاعلي Aicy Smart Ring الذي يمكنه عرض لون أو نمط محدد سابقًا من أجل الإشعارات.

وحصل Meizu 21 أيضًا على تصنيف IP54 ويأتي ببطارية تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط، ووفقًا للشركة، يحصل الجهاز على الشحن الكامل بنسبة 100 في المئة خلال 40 دقيقة.

ويجلب الهاتف للمرة الأولى واجهة المستخدم FlymeOS 10.5 المستندة إلى أندرويد 13، ويدعم Flyme Auto، وهو نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة المتوافق مع سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Lynk & Co 08 من شركة جيلي، وهي المركبة الأولى التي تدعم Flyme Auto.

وبالحديث عن السيارات الكهربائية، أعلنت شركة ميزو خططها لإطلاق سيارة Meizu DreamCar MX في الربع الأول من عام 2024.

ويبدأ سعر Meizu 21 في الصين من 3399 يوان صيني (480 دولارًا) لنسخة 8جيجابايت/256 جيجابايت ويصل إلى 3999 يوان صيني (565 دولارًا) لنسخة 12جيجابايت/512 جيجابايت. وأكدت ميزو أيضًا أنها تقدم ضمانًا ممتدًا لمدة 36 شهرًا لجميع هواتف Meizu 21.