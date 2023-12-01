واشنطن تجبر أرامكو على بيع أسهمها في شركة للذكاء الاصطناعي

أجبرت إدارة بايدن شركة رأس المال الاستثماري التابعة لشركة أرامكو السعودية، Prosperity7، على بيع أسهمها في شركة Rain Neuromorphics الناشئة لرقاقات الذكاء الاصطناعي التي يدعمها سام ألتمان، المؤسس المشارك في شركة OpenAI، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرج.

وقد يترتب على هذا الخروج آثار واسعة في استثمارات الدولة الشرق أوسطية المتنامية في التكنولوجيا الأمريكية.

وباعت شركة Prosperity7 أسهمها في الشركة الناشئة بعد مراجعةٍ أَجرتْها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي الهيئة الرقابية الأمريكية الرئيسية للصفقات التي لها آثار في الأمن القومي.

ويعد صندوق رأس المال الاستثماري بقيمة مليار دولار Prosperity7 المستثمر الرئيسي في جولة تمويل جمعت 25 مليون دولار في عام 2022 لشركة Rain Neuromorphics.

ووفقًا للتقرير، أصدرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في وقت ما خلال العام الماضي تعليمات للصندوق السعودي بإلغاء هذه الصفقة.

وتشدد الولايات المتحدة تدقيقها في نشاط صناديق الثروة في الشرق الأوسط، بصفته جزءًا من المقاومة المتزايدة تجاه الكيانات التي يعتقد أن لها علاقات وثيقة مع الصين.

وأفادت وكالة بلومبرج أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تُراجع هذا العام عدة صفقات بمليارات الدولارات بسبب مخاوف من أنها قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وتصمم الشركة الناشئة الممولة جزئيًا من ألتمان، Rain Neuromorphics، شرائح الذكاء الاصطناعي بطريقة تحاكي طريقة عمل الدماغ. وباعت Prosperity7 حصتها في Rain Neuromorphics إلى الشركة الاستثمارية Grep VC، وذلك وفقًا لشركة البيانات PitchBook.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية المشرفة على عملية لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة: “تلتزم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن سلطتها لحماية الأمن القومي الأمريكي”.

وأضافت: “لا تعلق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة علنًا على المعاملات التي تراجعها أو لا تراجعها، وذلك تماشيًا مع القانون والممارسات”.

وسعت بكين إلى تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط بالتزامن مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا. ووقعت الصين والمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر اتفاقية تبادل عملات محلية بقيمة بلغت نحو 7 مليارات دولار.

واستثمرت شركة أرامكو السعودية، التي تسيطر على شركة Prosperity7، مليارات الدولارات في قطاع الطاقة الصيني حتى مع محاولة المملكة جذب شركات التكنولوجيا الصينية.

وتعد عمليات البيع التي نفذها صندوق رأس المال الاستثماري الذي تملكه شركة أرامكو ملحوظة بسبب حملة البيت الأبيض لاحتواء التفوق التكنولوجي للصين. ويركز هذا المسعى بشكل خاص على أشباه الموصلات التي قد تقود الابتكارات المستقبلية، ومنها الذكاء الاصطناعي.

ويسعى ألتمان إلى جمع مليارات الدولارات من أجل مشروع جديد لرقاقات الذكاء الاصطناعي في سبيل التنافس مع شركة إنفيديا، إذ سافر إلى الشرق الأوسط من أجل جمع التبرعات لمشروع يحمل الاسم الرمزي Tigris، حسبما ذكرت هذا الشهر وكالة بلومبرج.

ومن غير الواضح إذا كانت Rain Neuromorphics مرتبطة بهذا الجهد أم لا، ولا تزال تقنيتها في مرحلة مبكرة من التطوير.

وتهيمن إنفيديا على سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي، مع أن Rain Neuromorphics تنضم إلى العشرات من الشركات الناشئة من آسيا إلى أوروبا التي تتطلع إلى تصميم شرائح قد تكون رخيصة وتتمتع بكفاءة في استخدام الطاقة.

وحظرت الولايات المتحدة مبيعات الرقاقات العالية الأداء المطلوبة للصين من أجل تطوير الجيل القادم من خدمات الذكاء الاصطناعي، مما يعوق طموحات الصين للمنافسة في هذا المجال المزدهر.

وتهدف Rain Neuromorphics وغيرها من الشركات الناشئة في مجال تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل كيفية معالجة البيانات من أجل تقليل الحاجة إلى عمليات النقل وخفض استهلاك الطاقة.

ويعد ألتمان من المستثمرين الأوائل في Rain Neuromorphics، مع أنه ليس من الواضح إذا كان لا يزال نشطًا في الشركة أو كيف ينظر اليوم إلى التكنولوجيا.

واتخذت الولايات المتحدة إجراءات قد تؤدي إلى إبطاء تطور الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. ووسّعت الولايات المتحدة في شهر أغسطس القيود المفروضة على صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا و AMD لتشمل بعض الدول في الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.