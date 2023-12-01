رسائل جوجل RCS تصل إلى مليار مستخدم

أعلنت شركة جوجل وصول عدد مستخدمي رسائل RCS في تطبيق الرسائل الخاص بها إلى مليار مستخدم نشط شهريًا، وقد كشفت الشركة عن مزايا جديدة لها احتفالًا بذلك الإنجاز.

ومن المزايا الجديدة التي أضافتها جوجل إلى رسائل RCS ميزة Photomoji التي تتيح تحويل الصور المميزة إلى تفاعلات على الرسائل بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، بالآلية نفسها التي تتيح التفاعل مع الرسائل باستخدام الوجوه التعبيرية.

وتعمل تلك الميزة عبر تحديد الصورة واختيار الجزء المرغوب في تحويله إلى Photomoji ثم الضغط على إرسال، كما ستُحفظ تلك الأعمال لإعادة استخدامها مرة أخرى.

وحسّنت جوجل الرسائل الصوتية، إذ أضافت خاصية المزاج الصوتي التي تتيح الاختيار من بين 9 مشاعر مختلفة للتعبير عن محتوى الرسالة الصوتية مع عرض رموز تعبيرية وتأثيرات حركية مناسبة، كما جرى تحسين جودة الصوت الإجمالية للرسائل الصوتية عن طريق زيادة معدل البت ومعدل أخذ العينات، علمًا بأن جوجل تختبر حاليًا أيضًا ميزة إلغاء الضوضاء في الرسائل الصوتية.

وأضافت جوجل ميزة التأثيرات الحركية التي تظهر تلقائيًا على الشاشة عند إرسال رسائل محددة، أو التفاعل مع الرسائل بالوجوه التعبيرية، وهي ميزة مستلهمة من تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام.

وأتاحت جوجل خاصية “الملفات الشخصية”، لمنح المستخدمين القدرة على تخصيص اسم الملف الشخصي والصورة المصاحبة لرقم الهاتف.

وتُعد رسائل RCS بديلًا لرسائل SMS و MMS التقليدية، وهي تعمل عبر شبكات واي فاي أو البيانات الخلوية، وتتيح إرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو عالية الجودة، ورسائل صوتية، وملفات بأحجام كبيرة، وتدعم الوجوه التعبيرية، ومؤشرات كتابة الرسائل، مع تشفير أفضل، وغيرها من المزايا، وهي متاحة في نظام أندرويد، كما أعلنت آبل عزمها دعم رسائل RCS في هواتف آيفون العام المقبل.