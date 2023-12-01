رسائل جوجل يتيح لك اختيار ألوان فقاعات الدردشة

طرحت جوجل سلسلة من التحديثات لتطبيق الرسائل، ومنها القدرة على تخصيص ألوان فقاعات النص والخلفيات، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على فقاعات زرقاء في تطبيق المراسلة عبر أندرويد.

ويمكنك أيضًا الحصول على لون مختلف لكل محادثة، مما قد يساعد في فصل المحادثات العائلية عن المحادثات مع الأصدقاء.

وتستطيع تحويل الصور إلى تفاعلات باستخدام Photomoji، وذلك بمساعدة الذكاء الاصطناعي من جوجل الموجود ضمن الجهاز، مما يعني أنك تحتاج على الأرجح إلى جهاز Pixel حديث من أجل استخدام هذه الميزة.

ويحتفظ التطبيق بهذه التفاعلات من أجل استخدامها لاحقًا، ويمكن للأصدقاء في الدردشة استخدام أي Photomoji ترسله إليهم أيضًا.

وتتيح لك ميزة Voice Moods الجديدة تطبيق واحدة من تسعة مشاعر مختلفة عبر الرسالة الصوتية، من خلال إظهار تأثيرات بصرية، مثل الرموز التعبيرية للعين والقلب والكرات النارية. وتشير جوجل إلى أنها عززت جودة الرسائل الصوتية عن طريق زيادة معدل البت ومعدل أخذ العينات.

ويوجد الآن أكثر من 15 مؤثرًا عبر الشاشة يمكنك تشغيلها عن طريق كتابة أشياء، مثل “إنها تثلج” أو “أنا أحبك”. وتوضح الشركة أن ذلك يجعل شاشتك تفيض بسيمفونية من الألوان والحركة. وتعرض الرسائل تأثيرات متحركة عند استخدام تفاعلات ورموز تعبيرية معينة.

ويستطيع المستخدمون الآن إعداد حساب يربط أسمائهم وصورتهم برقم هواتفهم من أجل مساعدتهم في التحكم بكيفية ظهورهم عبر خدمات جوجل.

وتشير الشركة إلى أن هذه الميزة مفيدة عندما يتعلق الأمر بتلقي الرسائل من رقم هاتف غير موجود في المحادثات الجماعية. كما قد يساعدك ذلك في معرفة هوية كل شخص في الدردشة الجماعية أيضًا.

وتتوفر بعض هذه المزايا في الإصدار التجريبي بدءًا من الآن في الإصدار الأحدث من رسائل جوجل. وتلاحظ الشركة أن توفر بعض المزايا يعتمد على السوق والجهاز.

وتطرح جوجل هذه التحديثات إلى جانب الأخبار التي تفيد بأن أكثر من مليار شخص يستخدمون الآن رسائل جوجل كل شهر مع تمكين خدمة RCS.

وتعد RCS تنسيقًا مليئًا بالمزايا مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، وهو يدعم مزايا، مثل إيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة والمحادثات الجماعية والوسائط العالية الدقة. وتوفر جوجل أيضًا التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الفردية والجماعية عبر RCS.