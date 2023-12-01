جوجل درايف تضيف ميزة مسح المستندات إلى هواتف آيفون

حدثّت جوجل تطبيق خدمة التخزين السحابي درايف لهواتف آيفون وأجهزة آيباد ليتيح للمستخدمين إمكانية مسح المستندات ضوئيًا بعد طول انتظار.

وتوفر جوجل ميزة مسح المستندات والأوراق في تطبيق درايف؛ في التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد منذ نحو عقد من الزمن، إلا أنها كانت غائبة عن هواتف آيفون وأجهزة آيباد لأسباب غير معلومة.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة من خلال زر الكاميرا العائم في واجهة التطبيق، حيث يُفتح تطبيق الكاميرا الذي يحدد حافات المستند، ويعمل على إجراء المحاذاة على نحو صحيح، ويزيل كل الوهج والإمالة لإتمام عملية المسح الضوئي بسرعة ودقة.

ويمكن إجراء مسح لصفحات متعددة في المرة الواحدة، مع إمكانية اقتصاص الصور بعد المسح عند الحاجة إلى ذلك، ويستطيع التطبيق عرض اقتراحات للعناوين ذات الصلة بناءً على التعلم الآلي، وستكون ميزة التسمية الآلية متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط.

ومن الجدير بالذكر أن آبل أتاحت ميزة مسح المستندات ضوئيًا بطريقة مشابهة لتطبيق الملاحظات الخاص بها عام 2017.

وكانت جوجل قد أعادت تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق “درايف” في نظامي أندرويد و iOS مع واجهة مستخدم جديدة تتيح الوصول بنحو أسرع إلى الملفات.

وتحقق جوجل حاليًا في التقارير التي تشير إلى وجود مشكلة تسبب اختفاء الملفات المخزنة في درايف من حسابات بعض مستخدمي تطبيق الحاسوب بشكل غامض، ولم تتوصل جوجل حتى الآن إلى حل لتلك المشكلة.