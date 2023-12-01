جوجل تعلن مزايا أندرويد الجديدة للهواتف والساعات

يستعد مستخدمو أندرويد لتلقي نحو اثنتي عشرة ميزة جديدة في الإصدار الأخير من نظام التشغيل المملوك لشركة جوجل، ومنها التحديثات المصممة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS وحتى أجهزة Google TV.

وتشمل المزايا الجديدة في الإصدار الحديث من أندرويد العديد من التحسينات على تطبيق المراسلة، ومنها ميزة تجريبية تسمى Voice Moods التي تضيف خلفية ملونة وسمة الرموز التعبيرية إلى رسائلك الصوتية حتى يحصل المستلمون على إحساس بمشاعرك، سواء كان ذلك مفاجأة أو ضحكًا أو شعورًا بالحب وغير ذلك الكثير.

ويحصل تطبيق رسائل جوجل أيضًا على تأثيرات التفاعل، وهي ميزة تجريبية أخرى تنشئ رمزًا تعبيريًا متحركًا بوضع ملء الشاشة. وتشبه الميزة إلى حد ما ميزة تأثيرات الرسائل في iMessage من آبل، مع أنها مصممة للرد على الرسالة الفردية بدلًا من مجرد تعبير الإبهام البسيط.

وتتضمن Emoji Kitchen من جوجل مجموعات ملصقات جديدة يمكن مشاركتها بصفتها ملصقات عبر تطبيق لوحة مفاتيح Gboard، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة مزج الرموز التعبيرية في مجموعات جديدة.

ويستطيع مستخدمو الساعات الذكية الآن التحكم في أجهزتهم المنزلية الذكية والمجموعات الضوئية من شاشة ساعتهم الصغيرة. ويشمل هذا الأجهزة الذكية، مثل المكانس الكهربائية والمماسح الروبوتية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبط الحالة المزاجية عن طريق ضبط مجموعات الإضاءة وفقًا لسمات مختلفة، مثل وقت التركيز والقراءة والعشاء والمزيد.

كما يستطيع المستخدمون ضبط حالة Google Home على “Home” أو “Away” من ساعتهم الذكية، وإطفاء الأضواء، وتشغيل الكاميرات وقفل الأبواب والمزيد عند المغادرة، والعكس عند عودتهم.

وتتوفر ميزة أخرى للمنزل الذكي قريبًا تسمح لمستخدمي Wear OS ببدء إجراءات المساعد من ساعتهم باستخدام الأوامر الصوتية، ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الطريقة أن يقولوا شيئًا، مثل “الانتقال إلى العمل”، من أجل تشغيل الملاحة والتحقق من الطقس وقراءة جدول أعمالهم اليومي من التقويم.

وتحصل الساعة الذكية أيضًا على اختصار Assistant At a Glance الجديد الذي يُظهر لك معلومات مهمة، مثل تنبيهات الطقس والسفر وتذكيرات الأحداث والمزيد، على غرار وجه ساعة سيري ضمن Apple Watch.

ويوفر التحديث الجديد من جوجل أيضًا تحسينات في إمكانية الوصول والأمان، ومنها ميزة TalkBack التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء وصف للصور التي لا تحتوي على أوصاف نصية دقيقة وقراءتها بصوت عالٍ للمستخدمين ذوي الهمم.

وتدعم ميزة الاتصال Live Captions خلال الأسابيع القليلة المقبلة المزيد من اللغات ويستطيع المستخدمون الرد أثناء المكالمة عن طريق إرسال الرد عبر الرسائل النصية، وتضيف هذه الميزة تسميات توضيحية إلى المكالمات الهاتفية.

وتسمح جوجل للمستخدمين بتعيين رقم تعريف شخصي مخصص عبر مفاتيح أمان FIDO2 من أجل مواقع الويب أو التطبيقات التي تطلب التحقق من المستخدم، مما يسمح بتسجيل الدخول دون كلمة مرور.

ويحصل Google TV الذي يعمل بنظام أندرويد على أكثر من 10 قنوات مجانية جديدة من أجل إكمال التشكيلة، التي تتضمن الآن أكثر من 100 قناة مجانية تعرض الأفلام وعروض الألعاب والرياضة والمزيد.

وتشير جوجل إلى أن المزايا تختلف قليلًا بناءً على المنصة والمتطلبات الفردية، إذ إن تحديثات Wear OS مخصصة لنظام التشغيل Wear OS 3 والإصدارات الحديثة، في حين يتوفر تحديث Live Captions لنظام أندرويد 10 والإصدارات الحديثة، أما تحديث Talkback فإنه يتوفر لنظام أندرويد 11 والإصدارات الحديثة.