ثردز يتيح البحث عن الكلمات الرئيسية بجميع اللغات

أصبح تطبيق ثردز قادرًا بشكل كبير على منافسة إكس مع توسيع ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية إلى جميع الأسواق التي يتوفر فيها التطبيق، الأمر الذي من شأنه أن يجعل التطبيق الذي يستخدمه الآن نحو 100 مليون شخص شهريًا مفيدًا لجمهور عالمي واسع.

واختبرت المنصة في شهر أغسطس الميزة مبدئيًا في الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، مثل أستراليا ونيوزيلندا، قبل التوسع في شهر سبتمبر إلى معظم البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية والإسبانية، مثل الولايات المتحدة.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام: “وسعنا نطاق البحث عن الكلمات الرئيسية في كل مكان يتوفر فيه التطبيق، وأصبحت هذه الميزة مدعومة بجميع اللغات، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تسهيل العثور على المحادثات التي تهمك والانضمام إليها”.

وتأتي هذه الأخبار أيضًا في أعقاب التقارير التي تفيد بأن ميتا تقترب من إطلاق ثردز في الاتحاد الأوروبي. واقترحت صحيفة وول ستريت جورنال أن ميتا قد تطلق التطبيق في أقرب وقت من الشهر المقبل في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه قد يطلق أيضًا بوضع العرض فقط، مما يسمح للمستخدمين بقراءة المنشورات دون إنشاء حساب.

ويعد توفير إمكانات البحث لمستخدمي الاتحاد الأوروبي جانبًا رئيسيًا من أجل خدمة هذا السوق، إذ يتحدث المستخدمون بالعديد من اللغات المختلفة، إلى جانب جعل ثردز مفيدًا لأكثر من 100 دولة يتوفر فيها التطبيق خارج الولايات المتحدة.

ويعرض البحث بالكلمات الرئيسية جميع المنشورات التي تشير إلى المصطلحات التي اخترتها، مما يوفر طريقة أخرى من أجل العثور على المحتوى الموضعي ذي الصلة في التطبيق. وتتضمن نتائج البحث أيضًا منشورات وموضوعات موسومة بمصطلحك للبحث.

وأضافت ميتا في الأشهر التالية لإطلاق التطبيق العديد من المزايا استجابةً لتعليقات المستخدمين، مثل خلاصة المتابعة الزمنية، ونسخة الويب، وطريقة لعرض الإعجابات، واستطلاعات الرأي، وملفات الصور المتحركة GIF، ودعم الوسوم، وزر التحرير، وتبديل الحساب والمزيد.

كما وعدت الشركة أيضًا بواجهة برمجة تطبيقات من أجل المطورين وتخطط للتكامل مع ActivityPub، وهو بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزية الذي يشغل ماستودون والشبكات الأخرى.

وكانت ميتا حذرة بشأن إضافة الوسوم والبحث، نظرًا إلى قدرة هذه العناصر على تضخيم الأساليب غير المرغوب فيها، مثل إضافة وسوم غير ذات صلة إلى المشاركات.

ويتطلع ثردز إلى اتباع نهج واعٍ بشأن كيفية تسهيل ذلك، وما يحفزه نظامه، وهو جزء من السبب وراء استغراق التطبيق وقتًا طويلًا من أجل توسيع البحث ليشمل جميع المناطق.